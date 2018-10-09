У владимирской филармонии срубили голубые ели

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-08T17:51:04+03:00

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Многие владимирцы могли заметить, что последние пару лет хвойные деревья по всему городу одно за другим начали чахнуть на глазах. Тут и там ели стоят словно с проплешинами — крона покрылась бурыми пятнами, а иголки — осыпались. В общем, зрелище, словно кадр из фильма ужасов.

Что обидно, больше всего напасть коснулась редких голубых елей, которых по городу — всего несколько десятков. Такие обычно высаживали у административных зданий и рядом с важными социальными и культурными объектами. Сегодня они растут у Областного суда, гостиницы «Заря», у здания региональной прокуратуры, у областной филармонии.

Смотрелись вымахавшие деревья, многим из которых уже по 30-40-50 лет, красиво. Но, увы, теперь об этом говорить можно только в прошедшем времени.

Заболели елки, осыпались иголки

Как объяснил «Комсомолке» главный эколог города Сергей Сухопаров, от перепадов температур, которые происходят с завидной регулярностью, редкие деревья заболели и потеряли парадный вид. Теперь туристов по центральной магистрали города встречают куцые ели, покрытые ржавыми пятнами, с сухими ветками, которые обламываются от любого порыва ветра. В общем, та еще красота.

Хуже всего состояние голубых елей, которые растут на площади у филармонии. Из восьми деревьев ни одно не сохранило первозданный здоровый вид. За одно из них экологи переживали особенно - в том году дерево полностью скинуло иголки, а ствол при постукивании начал звенеть, будто дерево внутри высохло. Но все оказалось еще хуже.

На днях у филармонии стало сразу на две голубые ели меньше. Оказалось, что еще одно дерево зачахло окончательною. Вместо многометровых деревьев теперь красуются пеньки.

- После обследования дендролога было принято решение две голубые ели у филармонии спилить, - уточнил Сергей Сухопаров. - Эти деревья были почти полувековые, жаль, конечно, что спасти их не удалось. Но в нынешних условиях нашего города с огромным потоком машин по центральной магистрали, нестабильной погодой и прочими факторами хвойным деревьям в принципе приходится туго. Новые ели на замену высадят только весной, так как в осеннюю посадку финансирование уже распределено.

В центр - липу

По словам главного эколога, весной из бюджета города на покупку и посадку новых деревьев выделят 150 тысяч рублей, также привлекут средства спонсоров, которые обычно составляют большую часть общей суммы. На эти деньги экологи планируют высадить деревья на замену срубленным по центральной оси города — от въезда со стороны Москвы до выезда по направлению к Нижнему Новгороду, а также посадить новые. В том числе восстановят липы в центральной части города — в планах посадить минимум 50 деревьев.

- Что касается елей, то, мы будем покупать и высаживать деревья высотой не больше полутора-двух метров. Именно такой высоты саженцы лучше переживают пересадку, - уточнил главный эколог. - Те деревья, которые еще не погибли, а лишь начали чахнуть, специалисты обработали специальным составом, чтобы болячка не распространялась дальше, а засохшие ветки в скором времени срежут.

Как уточнил Сергей Сухопаров, помимо елей у филармонии сильно болеют также деревья у администрации областного центра, рядом с гостиницей «Заря», а также в Центральном парке.

Посадки будут проводить с конца апреля до начала мая следующего года.