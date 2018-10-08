2018-10-08T14:30:07+03:00
Политика

Сенатор от Владимирской области стал самым молодым в Совете Федерации

Представлять регион в СовФеде будет муромлянин Александр Пронюшкин
Сергей МОРКОВКИН
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Александр Пронюшкин. Фото: ЛДПРАлександр Пронюшкин. Фото: ЛДПР
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8 октября, сразу после церемонии инаугурации, губернатор Владимирской области Владимир Сипягин назвал имя нового сенатора от региона. На смену популярному политику Антону Белякову пришел, как и обещал Владимир Сипягин во время своей предвыборной кампании, 31-летний муромлянин Александр Пронюшкин. Теперь Пронюшкин - самый молодой сенатор России.

Александр Пронюшкин родился 31 июля 1987 года. В 2004 году поступил во Владимирский государственный университет и закончил вуз по специальности "Экономика и управление на предприятиях" с красным дипломом. На третьем курсе Пронюшкин поступил на вторую специальность "Юриспруденция", также получив красный диплом. Кроме того, будущий сенатор прекрасно овладел английским языком.

В ЛДПР Александр Пронюшкин вступил в 2012 году. В 2016 году стал заместителем координатора муромского отделения партии, через год занял место главы городской ячейки ЛДПР.

До назначения сенатором от Владимирской области, Александр Пронюшкин был начальником департамента по работе с управлением дорог "Европейской стрелочной компании" в Муроме.

Александр Пронюшкин женат. Имеет двух дочерей.

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