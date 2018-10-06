Лыбедская магистраль «стоит», потому что светофоры работают вразнобой

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-05T18:10:42+03:00

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Лыбедскую магистраль специально строили, чтобы центр Владимира можно было объехать без пробок. Поэтому там спроектировали минимум светофоров и левых поворотов, постаравшись сделать ее скоростной трассой.

Но ничего не вышло. Лыбедская магистраль так же успешно стоит в пробках, как и остальные дороги, построенные еще в советское время в расчете на меньшее количество машин. В общем, «дороги жизни» не получилось.

Самое парадоксальное, что стоит магистраль в строго определенных местах, но постоянно. Разве что по ночам проблем с движением нет. А так пробки возникают на пересечениях Лыбедской магистрали с Октябрьским проспектом, Ерофеевским спуском и площадью Фрунзе. Почему так происходит?

- Я вижу несколько несогласованностей, которые приводят к пробкам на Лыбедской магистрали, - рассказал председатель Гильдии автомобильных журналистов области Алексей Кованов. - Во-первых, светофоры здесь не синхронизированы со светофорами на прилегающей территории. Например, со светофорами у остановки «Горячий Хлеб» или у поворота на Точмаш. Как итог, водитель сначала стоит на одном светофоре, потом сразу на следующем. Скорость движения падает. Кроме того, на магистрали не хватает поворотных полос.

Водители со стажем говорят о том, что проблемы с трафиком на «дороге жизни» можно было бы решить двумя способами. Во-первых, надо синхронизировать светофоры на магистрали с остальными, на других дорогах. Во-вторых, надо сделать так, чтобы водителям, которые собираются въезжать на магистраль и при этом поворачивать направо, всегда горел зеленый сигнал.

- При этом они все равно будут обязаны пропускать тех, кто едет по Лыбедской магистрали - первостепенной дороге, - рассказал Алексей Кованов. - Но в любом случае, пробок станет меньше, а магистраль можно будет преодолевать быстрее.

А вот в мэрии уверяют, что все светофоры на Лыбедской магистрали уже синхронизированы. И синхронизация проведена на основании проекта, который разрабатывался специалистами автодорожного института.

- Проект прошел все необходимые согласования и экспертизы, - сказал официальный представитель администрации города Владимира Александр Карпилович. - На основании их был выстроен идеальный режим работы светофоров. Но если общественники уверены, что режим надо доработать, то пусть они пришлют письмо на имя сити-менеджера Андрея Шохина в мэрию. Письмо будет передано в Центр управления городскими дорогами, который следят за работой всех светофорных объектов в городе.

Пока же в мэрии вносить изменения в работу светофоров на Лыбедской магистрали и на окрестных улицах не собираются.