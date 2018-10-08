Муром станет рыболовной столицей Владимирской области на два дня

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-05T18:04:27+03:00

Изменить размер текста: A A

С 12 по 14 октября в Муроме пройдет первый ежегодный чемпионат «Окский трофей». Рыболовы будут соревноваться в ловле рыбы спиннингом с лодок. Экипажи будут стартовать с центральной набережной города. Площадка готова вместить 50 лодок, и десять экипажей уже заявилось.

Правила соревнований просты. Участвовать может абсолютно каждый. Но при этом у него должна быть своя лодка. Да не простая, а длиной не менее трех метров. Можно лодку и с мотором, но только мощностью от пяти до девяноста лошадиных сил. Ну и все документы на плавсредство и мотор должны быть в порядке. А в лодке должно быть два человека.

Площадь ловли не ограничена. Единственное условие — рыбаки не могут выплывать из Оки. Во впадающие реки входить нельзя. Те, у кого моторы на лодках помощнее, могут отплыть и на 60 километров от места старта, и на 80. Главное, чтобы экипаж вернулся к сигналу «финиш». А он будет дан через семь часов после старта. И так два дня соревнований.

И вот в результате всей этой грандиозной подготовки на двоих участники чемпионата могут поймать только трех рыбок. Доставать рыбку багром нельзя, все пойманные трофеи должны быть живыми. И после взвешивания их отпустят обратно в воду. Мертвые рыбы взвешиваться и засчитываться не будут, в момент взвешивания рыба должна шевелить жабрами. Если же участники бояться, что рыбка не доживет до взвешивания, то два трофея они могут привезти на взвешивание досрочно. И потом вернуться к ловле. Если же во второй заход поймали трофей побольше, то можно заменить уже взвешенную. Но только одну.

Участникам с собой нужно будет взять и линейку — ловить можно только рыбу определенной длины. Щука, судак, жерех должны быть не короче 50 сантиметров, налим, язь, голавль должны вырасти до 40 сантиметров, берш и окунь — не менее 35 сантиметров. Принесешь рыбку меньше — судьи не только не будут ее учитывать, а еще и уберут из улова самую крупную рыбу этого вида. Нельзя привозить на взвешивание и больше трех рыб. Штрафы серьезные — убираются самые крупные трофеи в двойном количестве от штрафных. Другими словами, привез пять рыбок, а взвесили только одну.

Несмотря на все сложности, рыбакам есть за что бороться. Экипаж, занявший первое место, получит 25 тысяч рублей. Занявшие второе место рыбаки получат 15 тысяч рублей. Ну и участники, занявшие третье место, получат 10 тысяч рублей.

Если вы хотите стать участником, то необходимо подать заявку в оргкомитет чемпионата по электронной почте rod_maker@mail.ru до 11 октября. Вступительный взнос — две тысячи рублей с экипажа.