2018-10-05T17:57:30+03:00
Общество

Архитекторы показали Владимир будущего

Как будут выглядеть новые районы города
Сергей МОРКОВКИН
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Район СодышкиРайон СодышкиФото: Ольга МАКАРОВА
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Стройные улицы, залитые светом. Цветные дома, море зелени и площадки для активного отдыха - таким видят новый Владимир местные архитекторы. Представленные ими проекты районов будущего все больше напоминают смелые планы футуристов.

На осенней архитектурной выставке были представлены проекты сразу двух новых микрорайонов - у "Глобуса" и на Содышке. Первый не стоит путать с районном вдоль улицы Растопчина, идея которого витает в коридорах ведомств уже несколько лет. Это новый проект, появившийся менее года назад и разработанный компанией "АС-Студия". Забудьте о серых кирпичных "кораблях" и унылых панельках, здесь главными будут монолитные дома самых разных цветов. На эскизах мы целую серию таких девятиэтажных кубков. Для современной российской архитектуры такой район - компромиссный вариант. Это не 20-этажные муравейники, но и не деревня. Милый добрый, хорошо понятный район.

Район у "Глобуса" Фото: Ольга МАКАРОВА

Район у "Глобуса"Фото: Ольга МАКАРОВА

Строить район планируется в три этапа. Сначала появятся несколько домов, торговый центр и детский сад, потом - школа на 650 человек, парк и зоны активного отдыха. В конце концов в районе будет жить 7 тысяч человек. Будет даже поликлиника на первом этаже одного из домов.

Еще один представленный на выставке проект - район у Содышки. Здесь все выглядит куда смелее. Над водой свисает парящий мост, перед ним - совершенно невероятная транспортная развязка. Вдалеке - высоченный секционный дом. Посмотрим поближе - каскад модных фонтанов, устремленные в небо как взлетные полосы авианосцев крыши стеклянных павильонов. На улицах - цветники, клумбы, мощенные плиткой извилистые аллеи, кубики-дома оригинальной расцветки. Станет ли таким Владимир будущего, покажет время. Пока же эти планы смело выглядят на рендерах и восхищают редких посетителей выставки.

Район у "Содышки" Фото: Ольга МАКАРОВА

Район у "Содышки"Фото: Ольга МАКАРОВА

Район у "Глобуса" Фото: Ольга МАКАРОВА

Район у "Глобуса"Фото: Ольга МАКАРОВА

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