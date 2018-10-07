2018-10-05T17:46:51+03:00
Общество

Когда во владимирских троллейбусах включат печки?

Замерзшим пассажирам отвечают, что включать отопление запрещает начальство
Ирина Начарова
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..Фото: Сергей МОРКОВКИН
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На минувшей неделе в редакцию с жалобами стали звонить владимирцы, которые пользуются городским электрическим транспортом. Говорят, что в салоне троллейбусов очень холодно.

- Мне надо было ехать из Доброго на Верхнюю Дуброву. Почти час в троллейбусе дались не очень легко. В конце уже встал, подвигался, чтобы окончательно не замерзнуть. Предъявил претензию кондуктору, а она мне объяснила, что таков приказ начальства, - рассказал нам Сергей Мурашов, житель города Владимира.

Во "Владимирпассажиртрансе" комментарий нам давать вообще отказались. Зато объяснение мы получили в пресс-службе администрации города.

- Действительно, есть такой норматив. По утвержденному техническому регламенту, печи в салонах троллейбусов включаются при температуре наружного воздуха ниже +5 градусов, - прокомментировала Екатерина Алексеенко, сотрудник Управления по связям с общественностью и СМИ.

Если верить долгосрочному прогнозу погоды, потеплеет во владимирскизх троллейбусах только в конце месяца.

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