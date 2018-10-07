В Кольчугинском районе бешеная собака покусала сторожа

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-05T17:42:25+03:00

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Несколько дней назад в поселке Зеленоборском города Кольчугино собака набросилась на сторожа. Позже у животного нашли бешенство, а в этой зоне объявили карантин. Как говорят в департаменте ветеринарии, сейчас карантин объявлен в двух районах — Александровском и Кольчугинском.

Раньше основными проблемными районами считались Гусь-Хрустальный, Собинский и Петушинский — там регистрировалось больше всего случаев бешенства, но ситуация изменилась.

- Организация, где работал сторож, была на окраине Кольчугино, и туда наведывались дикие животные. У собаки был контакт с бешеной лисицей, и после него собака стала агрессивной и напала на сторожа. Самое главное, что сторож вовремя обратился в больницу. Всему населению стоит в первую неделю после укусов идти в медучреждения, - советует начальник отдела департамента ветеринарии Владимирской области Василий Шипилов. - Ситуация по бешенству в этом году благополучная. Если в 2016 году было зарегистрировано 70 случаев, в 2017 — 47, то в 2018 уже 27. Это значительный спад. Прежде всего это связано с тем, что мы проводим бесплатную вакцинацию собакам и кошкам. Так, в 2014 году мы привили 43 тысячи, а в 2017 уже 52. Да и население тоже понимает, что своим питомцам нужно делать прививки от бешенства, чтобы обезопасить себя и животных.

Чаще всего переносчиками бешенства становятся лисицы. Поэтому сейчас во Владимирской области идет их уничтожение - охотники отстреливают лис и енотовидных собак за вознаграждение, чтобы уменьшить популяцию.

А переносят бешенство в город в основном бродячие животные. Во Владимире бездомных собак обязательно вакцинируют от бешенства при отлове.

В среднем каждый месяц сотрудники ООО «Амест» - компании, отвечающей за отлов безнадзорных животных - ловят около 100 бездомных собак. По информации городского управления ЖКХ, в августе было подобрано 108 собак, из них 70 вакцинировали, обработали против паразитов и кастрировали или стерилизовали. 30 же утилизировали, так как их нашли мертвыми, и семь усыпили, потому что этих собак нельзя было вылечить.

КОНКРЕТНО

Чтобы вашей собаке или кошке сделали бесплатную прививку от бешенства, нужно обратиться в районную станцию по борьбе с болезнями животных. Также можно обратиться в Центр ветеринарии Владимирской области (ул. Сакко и Ванцетти, 60, тел: 53-04-42).

Заявки на отлов безнадзорных собак принимаются по тел: 44-42-40 или в управлении ЖКХ по тел: 33-37-77.