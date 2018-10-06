2018-10-05T22:00:29+03:00
Общество

Владимирские школьники записали видеопоздравления с Днем учителя

Видеоролики один другого лучше. Заходите и ищите поздравление от класса, где учится ваш ребенок (видео)
Анна ДЕКТЯРЕВАСергей МОРКОВКИН
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..Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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5 октября в каждую владимирскую школу и ребята, и ученики шли, как на праздник. Потому что и был праздник - День учителя. В каждой школе учителей поздравляли - где-то весело, где-то торжественно, где-то креативно, но всегда от всей души.

Во многих школах ребята записали целые видеоролики-поздравления. Как бы взрослые не ругались, что подростки не расстаются с гаджетами (и даже требуют не носить в школу телефоны), для ребят это давно просто инструмент, который позволяет творить и выдумывать. Ролики - один другого лучше, все трогательные, наверняка родители и учителя прослезились (хотя и будут это отрицать).

В управлении образования администрации города Владимира проводят конкурс на лучшее поздравление учителям: видеоролики, стихи, творческие работы. Итоги подведут и победителя назовут в понедельник, а пока получилось самое лучшее всеобщее поздравление с Днем учителя!

Смотрим, находим творчество своих любимых учеников, дочерей и сыновей, наслаждаемся!

Школа № 37.#ДеньУчителяВладимир #Владимир_Это_Мы

Школа 14 .

3 "А" школа № 8 .

Школа № 45.#ДеньУчителяВладимир #Владимир_Это_Мы

Школа № 41 .

Гимназия № 35.

10 "А" класс, школа №2.Школа №2

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