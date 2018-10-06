В Петушках завершается реконструкция главной школы города

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-05T17:07:29+03:00

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Реконструкция школы №1 в Петушках началась в мае 2016 года, с приходом нового директора Татьяны Грачевой. На проект, рассчитанный на два года, было выделено 320 миллионов рублей. В сумму уложились, дополнительных средств школе не понадобилось, хотя школу буквально строили заново: сносили стены, меняли вентиляционные системы, проводили отопление.

На данный момент завершены ещё не все ремонтные работы, начинается четвёртый этап, который продлится до ноября 2018 года. Осталось восстановить внутренние помещения, оборудовать классы и обшить школу снаружи.

- К концу декабря, как и планировалось, школа будет полностью отреставрирована. Сейчас проходят работы во втором корпусе здания, и в январе детям будут преподавать уже в новых классах. - сообщает заместитель начальника управления образования администрации Петушинского района Любовь Ефимова.

При этом стройка не мешает занятиям - учебный год начался нормально. Как говорит директор школы Татьяна Грачёва, никого не тяготит атмосфера строительства в стенах школы, а совсем наоборот – сближает.

- Да, сейчас нам немного тесновато в одном корпусе, но это все временно и все дети, и родители понимают и принимают это.