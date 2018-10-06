2018-10-05T17:07:29+03:00
Общество

В Петушках завершается реконструкция главной школы города

Ремонт шел два года
Оксана Катина
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..Фото: Оксана Катина
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Реконструкция школы №1 в Петушках началась в мае 2016 года, с приходом нового директора Татьяны Грачевой. На проект, рассчитанный на два года, было выделено 320 миллионов рублей. В сумму уложились, дополнительных средств школе не понадобилось, хотя школу буквально строили заново: сносили стены, меняли вентиляционные системы, проводили отопление.

. Фото: Оксана Катина

.Фото: Оксана Катина

На данный момент завершены ещё не все ремонтные работы, начинается четвёртый этап, который продлится до ноября 2018 года. Осталось восстановить внутренние помещения, оборудовать классы и обшить школу снаружи.

- К концу декабря, как и планировалось, школа будет полностью отреставрирована. Сейчас проходят работы во втором корпусе здания, и в январе детям будут преподавать уже в новых классах. - сообщает заместитель начальника управления образования администрации Петушинского района Любовь Ефимова.

. Фото: Оксана Катина

.Фото: Оксана Катина

При этом стройка не мешает занятиям - учебный год начался нормально. Как говорит директор школы Татьяна Грачёва, никого не тяготит атмосфера строительства в стенах школы, а совсем наоборот – сближает.

- Да, сейчас нам немного тесновато в одном корпусе, но это все временно и все дети, и родители понимают и принимают это.

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