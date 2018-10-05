Экс-директор комбината «Тепличный» Виктор Шляхов в суде полностью отрицает свою вину

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-05T10:25:57+03:00

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В Ленинском районном суде города Владимира возобновили слушания по уголовному делу в отношении бывшего директора комбината «Тепличный» Виктора Шляхова. Его обвиняют в коррупции в крупном и особо крупном размере, хищении имущества комбината, коммерческом подкупе и злоупотреблении должностными полномочиями. - всего шесть эпизодов по 5 статьям Уголовного Кодекса.

Суд продолжился после длительного перерыва – последнее заседание прошло 10 августа в закрытом режиме, а следующее назначенное не состоялось. Адвокат подсудимого Рустем Давлитшин ушел в отпуск, после него на каникулы ушел и судья Андрей Смирнов, который рассматривает дело в суде по существу.

Действительно, судья и адвокат выглядели отдохнувшими, чего не скажешь о Викторе Шляхове. В зал заседания он вошел в сопровождении приставов, которые поддерживали его под руку, а сам он опирался на трость и прихрамывал. С собой Шляхов в пакете принес кипу бумаг, которые периодически читал, и черные четки. В СИЗО Виктор Шляхов находится почти год, его задержали 7 октября 2017 года.

Почти в самом начале заседания Виктор Шляхов с адвокатом заявили отвод судье Андрею Смирнову и всех судьям Ленинского районного суда.

- Мы считаем, что все судьи данного суда заинтересованы в неблагоприятном для Виктора Шляхова исходе рассмотрения уголовного дела. Достаточно последовательно конституционные и уголовно-процессуальные права подсудимого нарушаются, - сказал адвокат подсудимого

Суд в отводе отказал, пояснив, что подобное ходатайство рассмотрели на закрытом предварительном слушании, а новых доводов для отвода защитник не представил.

Также сторона защиты затребовала ряд документов, которые могли бы пролить свет на то, чем же являлись переданные Шляхову деньги.

Например, затребованы документы о праве собственности комбината на столовую. Как утверждает Шляхов, часть денег на самом деле не взятки, а средства на ее восстановление.

Также Виктора Шляхова обвинили в истребовании выписанных работникам годовых премий. По версии следствия, сбор денег для начальника осуществляла его заместитель, суммы премий – от 162 до 500 тысяч рублей. На это адвокат защиты попросил результаты следственной проверки заместителя, по версии защиты, заместитель могла оговорить начальника.

В следующем эпизоде Шляхова обвинили во взятках со стороны фирм-партнеров, которые задолжали деньги предприятию. Следствие утверждает, что за сумму от 100 до 250 тысяч рублей директор «закрывал глаза» на долг и просил заместителя не обращаться в арбитражный суд. Позже он заключал с должниками мировые соглашения, где не требовал проценты за просрочки.

Сам Виктор Шляхов не признает предъявленных ему обвинений. Защитник и обвиняемый считают, что следствие игнорировало оправдывающие Шляхова обстоятельства, а показания брали у заинтересованных в оговоре подсудимого лиц.

Адвокат попросил свидетелей защиты и самого Шляхова допросить в последнюю очередь. Следующее заседание состоится 10 октября.