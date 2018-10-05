На «трудах» мы собирали бронетранспортер

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-04T16:47:07+03:00

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Сегодня, в День учителя, мы дружно поздравляем педагогов, каждый из которых необыкновенный. Но ученики школы №26 твердо уверены - самый крутой учитель труда - у них! На уроках Гиви Манижашвили они становятся авиаконструкторами, судостроителями и изобретателями.

Долой табуретки!

Что делают мальчишки на уроках труда? Да, обычно ее... табуретку.

Идея учить мальчишек не просто распиливать доски и забивать гвозди пришла отставному военному Гиви Манижашвили четырнадцать лет назад, когда он только устроился работать учителем.

- У меня первое образование инженерное, потом стал военным. А позднее еще выучился на историка и, выйдя на пенсию после тридцати лет службы, вспомнил, что у меня есть педагогическое образование, - рассказывает он.

Военному пенсионеру предложили вести уроки ОБЖ и технологии.

- У меня была задача – заинтересовать учеников. Им не интересно писать конспекты про доменную печь или всем одинаково делать косой срез дощечки. Куда потом эту дощечку, в мусор? Зачем делать скалки, когда их можно купить за копейки? Дети же видят, что это бессмысленный труд. Я всегда любил собирать радиоуправляемые модели. И когда мы вместе с несколькими энтузиастами собрали в школе летающую модель, вышли запускать во двор… Смотреть, как она летает, сбежалась вся школа – я просто сорвал уроки, - с улыбкой вспоминает учитель.

Не все родители с энтузиазмом восприняли идею мастерить корабли и самолеты. Гиви Манижашвили выступал на собраниях, убеждал. Сегодня взрослые гордятся успехами своих ребят, которые ежегодно побеждают на городских и областных соревнования, участвуют в выставке на ВДНХ в Москве, занимая призовые места.

Хочешь – яхту с парусами

Сегодня с каждым из девяноста пяти учеников Гиви Манижашвили выбирает свой проект. Кто-то решает создавать модель парусного судна, кто-то - точную копию авиалайнера или гоночной машины. Ребята ищут понравившуюся технику в интернете или по книгам, которых у учителя немало. Спонсировать создание моделей приходится родителям, каждая обходится в среднем в пятнадцать тысяч рублей, но если денег нет – выход найдется.

- Мне в первую очередь важно, чтобы детям было интересно. Если им будет скучно – мне здесь делать нечего. Бывает, что сам ребенок не хочет делать модель или мама говорит, что не сможет найти денег на покупку нужных деталей. Тогда выбираем другие варианты: кто-то делает кресло-качалку для бабушки, кто-то – скамеечку. Не всех удается заинтересовать сразу, но это моя недоработка, надо искать подход. Есть ребята-музыканты, я сам всегда слежу, чтобы они пальцы не покалечили. Может, это будущий Паганини? А один ученик не любит мастерить, он попросился вышивать. Конечно, можно! Я от них не устаю, я без них уже не могу, - рассказывает педагог.

Вместе с учителем ребята разработали свою технологию – корпуса техники вырезаны из пенопласта, обклеены бинтом для крепости, покрыты специальной шпаклевкой и несколькими слоями краски. На выставках многие специалисты не могут определить, из чего изготовлены корпуса и удивляются, узнав о таком способе. На выполнение одной модели у ребят уходит год, многие работают не только на уроках, но с удовольствием прибегают и после занятий, и в выходные. Даже старшеклассники, у которых технологии уже нет, в свободное время приходят к любимому учителю.

Все модели «на ходу» - летают, ездят и плавают. Вместе с учителем школьники ходят испытывать модели, а сейчас нетерпением ждут первого снега, чтобы пустить по нему свои снегоходы. Сам Гиви Манижашвили работает вместе с ребятами: он уверен, что учитель должен не только рассказать, но и сам сделать. В его мастерской скопилась огромная коллекция работ: «летающий танк» времен Великой Отечественной войны, «Титаник», современные российские военные суда, танки и даже сказочный корабль с алыми парусами – смастерить такой захотели ребята. Кстати, за крейсер «Аврора» учителю предлагали 150 тысяч рублей, но он отказался продавать сделанную с душой работу.