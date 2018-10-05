На набережную Клязьмы не дали денег

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-04T16:42:58+03:00

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Набережной вдоль Клязьмы, дизайн-проект которой так красиво рисовали в последние годы, не будет. Из Минстроя в департамент строительства пришла информация, что пока Владимирскую область не будут включать в программу «Содействие развитию коммунальной инфраструктуры и инженерной инфраструктуры государственной собственности субъектов РФ». Именно по этой программе просили денег.

Как сообщили нам в департаменте, «по устной информации, полученной от Минстроя России, вопрос о софинансировании объектов будет рассмотрен в 2019 году, в рамках формирования бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов».

По официальной версии, в этом году заявка была прислана просто слишком поздно, и поэтому в бюджет на 2019 год не попала. Так что теперь ожидать начало строительства набережной можно не раньше 2020 года. И то если проектом в нынешней политической ситуации вообще захотят заниматься.

Разговоры о набережной начались в 2013 году по инициативе прежнего губернатора Светланы Орловой. Но за пять лет власти Влалимира добрались лишь до стадии создания дизайн-прроекта. Дальнейшая работа встала из-за стоимости набережной.

Оказалось, что на нее нужно больше 1 миллиарда рублей - проект безумно сложный. Ведь берег Клязьмы низкий, подтопляемый, плюс по нему идет железная дорога (по которой, между прочим, 20 раз в день несутся скоростные поезда федерального значения). Так что сначала надо укрепить берег Клязьмы на протяжении 2,2 километра и придумать переходы над рельсами.

По идеет, общая протяженность набережной должна быть 1985 метров. Планировалось, что она будет начинаться от улицы Рабочий спуск (чуть выше железнодорожного вокзала) и заканчиваться через 300 метров после моста, ведущего в Загородный. Как минимум, в этих двух местах будет спуск от центра города к набережной с переходами над железнодорожными путями. Между этими точками, по проекту, будет тянуться бульвар. Вдоль него расположат смотровые площадки, пляжи, спортивные зоны (баскетбольные площадки, тренажеры), прогулочные аллеи. Рядом будут проложены велосипедные дорожки. Появятся кафе под открытым небом, беседки и лавочки.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На детский сад в Веризино денег тоже нет

В Минстрое отказали в софинансировании еще одного крупного и важного для Владимира объекта — детского сада в микрорайонах Сновицы-Веризино. Планировалось, что этот объект внесут в программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан РФ». Однако этого не произошло.

- Это печально, так как на строительство детского сада необходимо 100 миллионов рублей, - рассказал официальный представитель администрации города Владимира Александр Карпилович. - Городской бюджет в одиночку такую сумму, конечно же, не потянет. Будем думать, что делать.