Капремонт владимирского вокзала начнется в октябре

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-04T17:42:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Ремонт владимирского железнодорожного вокзала был обещан в декабре 2017 года. Вокзал, которому 43 года, и особенно привокзальная площадь пребывают в таком виде, что перед гостями просто стыдно. Так что все обрадовались.

Прошло 10 месяцев, а никакого ремонта и близко нет. Неужели забыли?

- Первые активные ремонтные работы, по планам, начнутся уже в октябре, - рассказал начальник ж/д вокзала Павел Никонов - Точная дата зависит от подрядчика. Начнем с того, что заменим входные двери и по всему периметру вокзала проведем остекление. Проект реконструкции уже готов и согласован, общую стоимость работ оценили в 300 миллионов рублей.

Необходимость замены дверей, правда, не очевидна - они как раз сильно моложе основного здания. Если открыть все шесть створок, а не одну, как это сделано сейчас, то проход в вокзал и из него будет совершенно свободен. Но, возможно, эти двери не соответствуют каким-то современным требованиям?

Затем ремонт дойдет до крыши и внутренних помещений, в том числе туалетов. В последнюю очередь приведут в порядок площадь у вокзала, которая сейчас вымощена советскими бетонными плитами «смерть колесикам».

- Бетонные плиты будут заменены на брусчатку, по которой чемоданы не будут скакать, а колесики — проваливаться в щели между плитами. Внутри мы отремонтируем залы ожидания, заменив кресла на более комфортабельные, также в одном из залов появится игровой детский городок, - рассказал Павел Никонов.

А вот планы переноса зоны питания на второй этаж пока отложены: торговцы снедью и фаст-фудом не хотят терять поток клиентов, перебираясь в отдельную зону.

- Они хотят быть там, где хорошая проходимость, а на второй этаж, даже несмотря на то, что там зона ожидания с большим числом мест, пассажиры редко ходят. В основном, все ждут поезд или электричку на первом этаже, - рассказал Павел Никонов.

Вокзал обновят не только внутри, но и снаружи. Здание, которое строили как напоминание о том, что Владимир — столица белокаменного зодчества, снаружи отделают алюминиевыми панелями, сохранив при этом серо-белую гамму, в которой вокзал построили первоначально.

КСТАТИ

Эскалатор будет?

Самое сложное для пассажиров место вокзала - лестница на второй этаж, где переход на дальние платформы. Подняться там с чемоданом, тем более детской коляской - тяжелое испытание. В инвалидной коляске вообще невозможно, а лифта на вокзале нет. Когда-то там был эскалатор, но исчез еще в советское время.

Павел Никонов уточнил — в рамках капитального ремонта установка эскалатора не предусмотрена, но учреждение подготовило заявку для ОАО «РЖД» на установку эскалатора в 2020 году. Теперь главное — попасть в программу финансирования.