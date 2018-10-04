2018-10-04T16:41:55+03:00
Общество

Старенькие, но рабочие. Во Владимире открылась выставка спасательной техники

Экспозиция пока состоит из трех машин, но вскоре пополнится вертолетом
Антон Ноздрин
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..Фото: Антон Ноздрин
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В день гражданской обороны, 4 октября, у главного управления МЧС России по Владимирской области (ул. Горького, 46) открылась выставка боевой техники. Выставка пока состоит из трех машин, но она будет пополняться. Техника возле здания выставлена не на время, машины будут стоять всегда.

Сейчас перед зданием МЧС стоит гусеничный транспортер-тягач ГТ-МУ, БТР-60 и тягач МАЗ 537. Все они более 30 лет верой и правдой служили владимирским спасателям. Транспортер-тягач и БТР-60 могли перевозить как самих пожарных к местам происшествий, где обычный автомобиль не проедет, так и эвакуировать пострадавших людей. Могла такая техника и прицепы буксировать. В основном машины высокой проходимости применялись при тушении пожаров в лесу. МАЗ мог перевозить не только людей и большие грузы, но и транспортировать другую технику к местам ЧП.

. Фото: Антон Ноздрин

.Фото: Антон Ноздрин

Техника удивительно надежная. Такие же машины участвовали в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, последствий землетрясения в Армении в 1998 году и других спасательных операциях. Владимирская техника вся на ходу — залей топливо в баки и езжай. Но время не стоит на месте, и на смену отработавшим свое пришли новые машины. Чтобы славные боевые машины не пустили на металлолом, решили сделать из них выставку.

. Фото: Антон Ноздрин

.Фото: Антон Ноздрин

Начальник областного МЧС Владимир Белозеров, открывая выставку, отметил, что экспозиция - это проявление уважения к спасателям, и она будет вдохновлять новые поколения пожарных. В ближайшее время к трем машинам добавится еще два экспоната. Свое законное место в славном ряду займут инженерный бульдозер, путепрокладчик БАТ-М и вертолет Ми-8.

. Фото: Антон Ноздрин

.Фото: Антон Ноздрин

Какой же праздник без подарков? В 86-ю годовщину образования гражданской обороны России автопарк владимирских спасателей пополнили сразу четыре автоцистерны. Пожарно-спасательная техника отправится в гарнизоны Владимира, Александровского и Муромского районов. В завершении открытия выставки спасатели возложили цветы к бюсту маршала Василия Чуйкова, первого начальника гражданской обороны СССР.

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