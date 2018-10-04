2018-10-04T10:48:14+03:00
Общество

В осенние каникулы владимирские школьники могут поехать в загородный лагерь

Путевки будут за 20 процентов стоимости
Анна ДЕКТЯРЕВА
Поделиться:
Фото: фото лагерь "Олимп"Фото: фото лагерь "Олимп"Фото: ВКонтакте
Изменить размер текста:

Планы сделать лагерь «Олимп» в Собинском районе кругологодичным становятся реальностью. Владимирским родителям предлагают отправить туда детей на осенние каникулы - с 28 октября до 3 ноября. Путевка на недельный отдых с четырехразовым питанием и всеми развлечениями стоит 8400 рублей. Но - внимание! На «Олимп» в этот раз будет распространяться бюджетная субсидия, которую летом (и этим, и прошлым) ему не дали. В результате для всех родителей путевка обойдется лишь в 20% от ее стоимости - 1680 рублей.

«Олимп» вполне приспособлен для детского отдыха поздней осенью - там есть отапливаемые корпуса с санузлами и душами с горячей водой на каждом этаже. Плюс несколько больших помещений, где можно проводить массовые мероприятия в плохую погоду.

Заявку на путевку на осенние каникулы надо подавать прямо в своей школе. Если заявки будут групповыми, то там же, в школе, можно будет оформить и сами путевки.

Подробности по телефону лагеря «Олимп» - 8(49242) 519-00, телефон отдела воспитания управления образования - 32-62-79.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На газовой автозаправке в Юрьев-Польском заправляли обычные бытовые баллоны
РАО "ЕЭС" снова зафиксировало повешение электропотребления во Владимирской области
В Юрьев-Польском парень обокрал москвича
Ночью 5 октября в Петушинском районе перекроют М-7
В Покрове на трассе М-7 столкнулось три автомобиля
В Ковровском районе 21 человек тушил пожар на производстве
Лагерь "Олимп" приглашает владимирских детей на осеннюю смену
Заблудившуюся в Александровских лесах пенсионерку нашли
Во Владимирской области пройдет акция, посвященная Александру Солженицыну
В Петушинском районе откроют памятник воинам-ополченцам
Бывший муромский тренер несколько месяцев сексуально домогался до 12-летней воспитанницы
В Кольчугине мошенница собирала деньги на операцию ребенку
Во Владимирской области стартовал отопительный сезон