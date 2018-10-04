В осенние каникулы владимирские школьники могут поехать в загородный лагерь

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-04T10:48:14+03:00

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Планы сделать лагерь «Олимп» в Собинском районе кругологодичным становятся реальностью. Владимирским родителям предлагают отправить туда детей на осенние каникулы - с 28 октября до 3 ноября. Путевка на недельный отдых с четырехразовым питанием и всеми развлечениями стоит 8400 рублей. Но - внимание! На «Олимп» в этот раз будет распространяться бюджетная субсидия, которую летом (и этим, и прошлым) ему не дали. В результате для всех родителей путевка обойдется лишь в 20% от ее стоимости - 1680 рублей.

«Олимп» вполне приспособлен для детского отдыха поздней осенью - там есть отапливаемые корпуса с санузлами и душами с горячей водой на каждом этаже. Плюс несколько больших помещений, где можно проводить массовые мероприятия в плохую погоду.

Заявку на путевку на осенние каникулы надо подавать прямо в своей школе. Если заявки будут групповыми, то там же, в школе, можно будет оформить и сами путевки.

Подробности по телефону лагеря «Олимп» - 8(49242) 519-00, телефон отдела воспитания управления образования - 32-62-79.