2018-10-03T16:35:40+03:00
Общество

Через Владимирскую область пройдет платная трасса «Москва-Казань»

От Владимира до Москвы можно будет доехать за полтора часа и 400 рублей
Анна ДЕКТЯРЕВАРоман НЕМОВ
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..Фото: Алексей СУХОВ
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Глава Росавтодора на днях заявил о том, что в октябре начинается проектирование скоростной трассы «Москва-Казань» протяженностью 729 километров. Это будет первая платная трасса, которая пройдет по территории Владимирской области. И, что самое главное для жителей региона, она станет полноценным дублером трассы М7, Пекинки.

О том, что даст эта новая дорога Владимирской области, ведущий радио «Комсомольская правда-Владимир» (104,3FM) Роман Немов в прямом эфире поговорил с экспертами и автомобилистами.

100 тысяч автомобилей в сутки на Пекинке

Строительство «северного объезда» Владимира планируется уже несколько лет. Его необходимость несомненна, ведь Пекинка, которая раньше шла по окраине, становится просто городской дорогой - по северную ее сторону строится микрорайон Веризино, застраивается Семязино, планируется большой микрорайон у «Глобуса». Южный объезд, построенный при губернаторе Виноградове, полноценной альтернативной Пекинке не является, прежде всего из-за узких и постоянно ремонтируемых мостов через Клязьму. То есть если мы не хотим иметь поток транзитных фур через город, северный объезд нужен. Да и просто Пекинка с потоком транспорта уже не справляется.

- За сутки по участку федеральной автодороги М7 «Волга» по территории Владимирской области проезжает около 100 тысяч транспортных средств, - рассказал в эфире радио «КП»-Владимир» нспектор отдела пропаганды ГИБДД Владимирской области Валерьян Шируков. - При этом каждое седьмое ДТП на территории региона происходит на данном участке. За восемь месяцев текущего года на трассе М7 произошло уже 200 ДТП, в которых 43 человека погибло и 259 человек получили ранения различной степени тяжести.

Конечно, сейчас Пекинку реконструируют, и обновленная трасса становится гораздо менее аварийной. Но количество пробок на дороге от этого не уменьшается, дорога М7 просто не справляется с транспортным потоком.

От Владимира до Москвы - 400 рублей?

Еще не факт, что намеченная трасса будет выполнять функции «северного объезда» Владимира. Но в любом случае она разгрузит имеющуюся дорогу. Если все пойдет по плану, то в 2019 году уже будет закончен проект платной трассы «Москва-Казань», а окончание строительство намечено на 2024 год.

- Из того, что я знаю, проект платной скоростной трассы «Москва-Казань» и строительство северного обхода Владимира - это не связанные между собой проекты, - рассказал в эфире радио «КП»-Владимир» владимирский автоэксперт Алексей Кованов. - Проект трассы «Москва-Казань» уже одобрен правительством, то есть ему в принципе быть. Цена вопроса - около 500 миллиардов рублей, и темпы строительства - довольно высокие, по 150 километров в год. Эта дорога будет построена на условиях концессии, средства инвесторов - до 40%. Вся дорога будет разбита на маленькие отрезки, и можно будет платить отдельно за тот участок, по которому надо проехать. Трасска должна разгрузить и шоссе Энтузиастов, и Ярославское шоссе в Москве.

В Московской области спрос на платную трассу будет, очевидно, высоким. Там такие пробки, что за деньги объехать будет удачей. А как во Владиирской? Сказать сложно, так как пока неизвестно точно, где пройдет новая трасса. Не раскрывают этого, скорее всего, потому, что дорога пройдет по землям, кому-то принадлежащим, участки придется изымать, а это всегда вызывает недовольство.

- Известно, что трасса пройдет недалеко от крупных населенных пунктов Московской и Владимирской области, с нее будут съезды к этим городам, чтобы дорога была не только транзитной, - рассказал Алексей Кованов.

Сколько может стоить проезд по трассе от Владимира до Москвы?

- Исходя из существующих расценок, стоимость - 2-3 рубля километр, от есть от Владимира до Москвы - около 400 рублей, - считает Алексей Кованов. - Но дорога новая, так что может быть и дороже. Зато максимальная разрешенная скорость будет 130 километров в час, с учетом того, что можно без штрафа превышать до 20 километров в час, до Москвы можно будет доехать чуть больше чем за час.

А будет ли при таком раскладе вообще «северный объезд»? Нужен ли он?

- Реконструкция и развитие Пекинки - это отдельный проект, который будет идти своим чередом, - считает Алексей Кованов.

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