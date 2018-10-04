Последняя попытка: грибы на Владимирщине будут в ближайшие выходные

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-03T16:35:40+03:00

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Этот год для грибников выдался на редкость неудачным. Сначала два месяца стояла жара и великая сушь, даже поганки не росли. В конце сентября зарядили дожди, но стало холодно и пасмурно. А грибам, как ни странно, солнце тоже нужно - земля должна хоть чуть-чуть прогреться. Многие уже не рассчитывают на то, что в лесах можно найти хотя бы лисички, не говоря уж о рыжиках и белых. А зря.

Опытные владимирские грибники говорят, что в ближайшие дни «грибная удача» все еще может улыбнуться. В выходные после дождей обещают тепло, которое и поможет последней попытке "тихой охоты". Но, конечно, места надо знать.

- У меня знакомый, опытный грибник, ходил на неделе в лес близ деревни Коровино Вязниковского района, нашел 15 белых грибов. Но все равно массового гриба нет, ночи-то холодные. Конечно, выскакивают лисички, маслята, подберезовики, но их мало. Сейчас льют дожди, а к выходным тепло обещают — как раз погода для роста грибов, думаю, что надо проверить и сходить в лес, - рассказал грибник Владимир Акирьев и выделил несколько мест, куда следует отправиться в выходные.

1. На границах Селивановского и Судогодского района, в районе деревень Гонобилово, Красная Колпинка, Ивонино — там большая вероятность найти рыжики.

2. На границе с Вязниками рядом с деревней Чертково попадется белый гриб, также его можно встретить в Суздальском районе, в деревне Горицы.

3. Ближе к Владимиру есть поселок Тюрмеровка, в лесах которого тоже можно найти белые, также там растут грузди, подосиновики и подберезовики. Грибы можно найти и в районе Судогды.

- В сухих сосновых местах растут маслята, рыжики и подберезовики, а белый и вовсе можно встретить по соседству с березой, сосной, елью или дубом, - поясняет грибник. - Поэтому необязательно далеко ехать, тем более, если вы не знаете местность. Последнее время много грибников пропадают в лесах. И мой совет: рассчитывайте на свои силы, не заходите далеко. Порой на поляну грибов можно наткнуться и у дороги.

Знаток владимирской природы и опытный грибник Денис Дуденков, заведующий отделом природы Владимиро-Суздальского музея-заповедника, на днях нашел целую корзину подберезовиков в Камешковском районе, в окрестностях деревни Глазово.

- Надо идти в сырые места, где есть постоянные водоемы, те же болотца, и чтобы на берегах росли деревья, с которыми грибы образуют микоризу: это березы, осины, ели, - говорил Денис Дуденков. - Действительно, в сухих местах сейчас нет грибов, а в низинах, у болот, начали попадаться. Сложно найти сейчас грузди, волнушки. Но за другими грибами в лес идти не поздно, хотя трудно сказать, что будет обилие. Хочу отметить, что в этом году грибов хоть и мало, но зато они чистые, как говорят в народе, без червей. В них, на самом деле, живут личинки грибного комара. Я ехал со стороны деревни Пруды до Суздаля, и на дорогах стояло очень много машин. Явно, люди приехали в лес за грибами.