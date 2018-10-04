Обогреватели-самоделки приносят беду: Владимирская область горит из-за холодов

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-03T16:35:40+03:00

В этом году в 130 пожарах из-за отопительных приборов погибло семь человек

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С наступлением холодов жители Владимирской области, особенно в сельской местности, изыскивают разные варианты, чтобы погреться. На дачах, в частных домах, даже в старых квартирах "барачного типа" жители используют различные обогревательные приборы и старые добрые печи на дровах. Где-то просто нет нормального центрального отопления, а где-то пытаются таким образом сэкономить: ведь нормальный электрообогреватель и проводка под него стоят немалых денег. А если пользоваться самодельными обогревателями или включать их при слабой проводке, то можно устроить и пожар. Что и происходит.

По данным регионального МЧС, за девять месяцев этого года из-за неисправных обогревательных и отопительных приборов (печи на дровах, обогреватели) в области случилось 138 пожаров. Это на целых четыре пожара больше, чем за 9 месяцев прошлого года. 7 человек погибло, еще четверо пострадало. Счет утраченному имуществу идет на миллионы. В прошлом году было шесть погибших и трое пострадавших. То есть ситуация не меняется из года в год, хотя правила, которые смогут уберечь от огня жизни и дома, просты и банальны. В МЧС не устают их повторять.

Для начала нужно запомнить, что пользоваться самодельными, «кустарными» обогревателями запрещено категорически. За обогревателями нужно тщательно следить: своевременно ремонтировать, менять предохранители. Нельзя включать в сеть несколько мощных приборов. Это приведет к перегрузке электросети и печальным последствиям.

Штекер прибора вставлять в розетку нужно плотно, иначе провод перегреется и загорится. Нельзя оставлять работающий обогреватель на ночь или в пустом доме без присмотра.

Еще одна "фишка" владимирцев - сушить белье на обогревателе. Но это не батарея парового отопления, ему нужен нормальный доступ воздуха, иначе перегреется и загорится!

Ставить прибор нужно только на пол на расстоянии не менее 50 сантиметров от мебели и занавесок.

Провода нельзя класть под ковры и ставить на них мебель: обогреватель перегреется, возникнет пожар.

Чистить от пыли прибор тоже нужно регулярно — она может загореться.

За дровяными печками тоже нужно тщательно следить. Сушить белье рядом с ними гораздо опаснее, чем на обогревателе. Вокруг не должно быть ничего легковоспламеняющегося, выскочивший маленький уголек может привести к большому пожару. Перед тем, как начать топку, следует внимательно осмотреть дымоход. В нем может быть небольшая трещина, не заметная на первый взгляд. Трещина, конечно, к пожару не приведет. Но через нее в комнату попадет угарный газ. Он невидим и не ощутим, но смертелен даже в малых дозах. Сейчас смерти от отравления угарным газом стали реже, но такие трагедии, увы, все еще случаются.