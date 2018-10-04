2018-10-03T16:35:40+03:00
Общество

Обогреватели-самоделки приносят беду: Владимирская область горит из-за холодов

В этом году в 130 пожарах из-за отопительных приборов погибло семь человек
Антон Ноздрин
Поделиться:
..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

С наступлением холодов жители Владимирской области, особенно в сельской местности, изыскивают разные варианты, чтобы погреться. На дачах, в частных домах, даже в старых квартирах "барачного типа" жители используют различные обогревательные приборы и старые добрые печи на дровах. Где-то просто нет нормального центрального отопления, а где-то пытаются таким образом сэкономить: ведь нормальный электрообогреватель и проводка под него стоят немалых денег. А если пользоваться самодельными обогревателями или включать их при слабой проводке, то можно устроить и пожар. Что и происходит.

По данным регионального МЧС, за девять месяцев этого года из-за неисправных обогревательных и отопительных приборов (печи на дровах, обогреватели) в области случилось 138 пожаров. Это на целых четыре пожара больше, чем за 9 месяцев прошлого года. 7 человек погибло, еще четверо пострадало. Счет утраченному имуществу идет на миллионы. В прошлом году было шесть погибших и трое пострадавших. То есть ситуация не меняется из года в год, хотя правила, которые смогут уберечь от огня жизни и дома, просты и банальны. В МЧС не устают их повторять.

Для начала нужно запомнить, что пользоваться самодельными, «кустарными» обогревателями запрещено категорически. За обогревателями нужно тщательно следить: своевременно ремонтировать, менять предохранители. Нельзя включать в сеть несколько мощных приборов. Это приведет к перегрузке электросети и печальным последствиям.

Штекер прибора вставлять в розетку нужно плотно, иначе провод перегреется и загорится. Нельзя оставлять работающий обогреватель на ночь или в пустом доме без присмотра.

Еще одна "фишка" владимирцев - сушить белье на обогревателе. Но это не батарея парового отопления, ему нужен нормальный доступ воздуха, иначе перегреется и загорится!

Ставить прибор нужно только на пол на расстоянии не менее 50 сантиметров от мебели и занавесок.

Провода нельзя класть под ковры и ставить на них мебель: обогреватель перегреется, возникнет пожар.

Чистить от пыли прибор тоже нужно регулярно — она может загореться.

За дровяными печками тоже нужно тщательно следить. Сушить белье рядом с ними гораздо опаснее, чем на обогревателе. Вокруг не должно быть ничего легковоспламеняющегося, выскочивший маленький уголек может привести к большому пожару. Перед тем, как начать топку, следует внимательно осмотреть дымоход. В нем может быть небольшая трещина, не заметная на первый взгляд. Трещина, конечно, к пожару не приведет. Но через нее в комнату попадет угарный газ. Он невидим и не ощутим, но смертелен даже в малых дозах. Сейчас смерти от отравления угарным газом стали реже, но такие трагедии, увы, все еще случаются.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Лагерь "Олимп" приглашает владимирских детей на осеннюю смену
Заблудившуюся в Александровских лесах пенсионерку нашли
Во Владимирской области пройдет акция, посвященная Александру Солженицыну
В Петушинском районе откроют памятник воинам-ополченцам
Бывший муромский тренер несколько месяцев сексуально домогался до 12-летней воспитанницы
В Кольчугине мошенница собирала деньги на операцию ребенку
Во Владимирской области стартовал отопительный сезон
В Судогодском районе парень украл телефон у коллеги
Владимирский филиал «Т Плюс» завершил монтаж тепловой сети на территории Красного Креста
Пьяная муромлянка за рулем попыталась откупиться от полиции за 5 тысяч рублей
В Юрьев-Польском 18-летний парень ограбил прохожего
В Гусь-Хрустальном исполнительный директор предприятия не платил подчиненным зарплату и уходил от налогов
Жительница Александровского района ушла за грибами и не вернулась
Паровоз из Александрова превратился в новый памятник Смоленска
Опыт раздельного сбора мусора во Владимире признали одним из лучших в стране
Владимирская спортсменка вошла в десятку лучших гимнасток России
В "Крейсере" эвакуировали людей, чтобы потушить условный пожар
Владимирский автобус № 18 уберут с Дубровы и пустят на Балакирева
В Селивановском районе полицейский отряд спецназа задержал наркодилера
Победивший владимирское «Торпедо» клуб оштрафован на 50 тысяч рублей
В Ковровском районе горел автомобиль
Владимирские школьники вышли в финал международных соревнований "Кванториада-2018"
Ковровская спортсменка пожала руку "Терминатору"
Во Владимире офисный склад тушили 15 пожарных
Во Владимирской области прошел второй день тренировок по гражданской обороне
Ковровчанина осудили за вовлечение подростка в преступный бизнес
Во владимирских пельменях обнаружили опасную бактерию