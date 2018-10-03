2018-10-02T16:07:01+03:00
Общество

Владимирцы после введения новых социальных норм на электричество смогут экономить

Соцнормы по оплате электроэнергии, отработав на владимирцах, распространят на всю страну
Алексей СУХОВ
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..Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Правительство РФ обсуждает введение в 2019 году социальных норм энергопотребления. А Владимирская область с соцнормами на электричество живет аж с 2005 года. Мы - экспериментальный регион, на владимирцах когда-то хотели отработать систему, прежде чем ввести ее по всей России, но идея так и зависла. Мы оказались «впереди страны всей».

Последний раз соцнормы увеличивали в 2014 году. Сейчас по базовому тарифу на одного человека приходится 100 кВт/часов в месяц, на второго — 60, на третьего и последующих — 40.

Опыт показал - экономить на электричестве владимирцы не стали (для чего, собственно, нормы и вводились). Но никто и не переплачивает.

- Практика показывает, что 80 процентов населения вполне укладывается в существующие соцнормы, - рассказала Мария Новоселова, директор департамента цен и тарифов. - И это при том, что электроприборов с каждым годом становится больше.

При этом федеральные предложения по соцнормам могут оказаться для жителей Владимирской области даже выгоднее ныне существующих. Правительство предлагает выделить на одного человека 300 кВт/часов, которые будут оплачиваться по базовому тарифу, свыше 300 пойдут по повышенному, а свыше 500 — по «экономически обоснованному».

- У нас семья из трех человек без льгот имеет 200 кВт/часов, так они их не успевают прожигать, - рассказала Мария Новоселова. - А тут 300 на одного человека! Это вообще малореально — выйти за эту сумму.

Кстати, сейчас даже при превышении соцнормы мы платим лишь 70 процентов от экономически обоснованного тарифа. А будем - все 100. Но это если кто-то сумеет столько нажечь.

КОНКРЕТНО

Размер социальной нормы потребления электроэнергии в городах

Семья из 1 человека - 100 кВт/ч в месяц

Семья из 2 человек – 160 кВт/ч в месяц

Семья из 3 человек — 200 кВт/ч в месяц

Семья из 4 и дальше человек – + 40 кВт/ч в месяц на каждого нового члена семьи.

Тариф в рамках соцнормы — 4 рубля 37 копеек.

Тариф сверх нормы — 5 рублей 18 копеек.

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