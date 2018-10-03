Владимирская микро-собачка чихуа-хуа выжила в лесу четыре дня в полном одиночестве

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-02T16:03:54+03:00

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Собираясь в отпуск, жительница Владимира Анастасия Филатова с мужем отвезла на пару дней четвероного любимца – персикового чихуа Шен Ли - к родителям в деревню Баскаки Суздальского района. Но отпуск пришлось отменить - когда вечером Анастасия с мужем тронулись в дорогу, собачка выскочила из дома, погнавшись за уезжавшими на машине хозяевами, и растворилась в темноте. Пропала!

Вместо поездки в Санкт-Петербург вся семья несколько дней бегала по деревне: расклеили объявления, звали Шен Ли, обшаривали кусты и окрестный лес. Написали сообщения в соцсетях, но никаких известий о судьбе Шен Ли не было. На четвертый день поисков Анастасия с мужем отчаялись - собачка размером с ладонь, с рождения не знавшая ничего, кроме дивана, в холодном осеннем лесу, скорее всего, не выжила...

С горя решили взять бездомного деревенского пса, брошенного хозяевами. По словам волонтеров, подкармливающих несчастное животное, его просто выбросили из проезжавшей мимо машины.

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- На фотографиях это пес, у которого даже имени не было, выглядел не очень большим, но оказался здоровым и лохматым, хотя при этом ласковым. Он явно был раньше хозяйским, у него и добротный кожаный ошейник остался. Бедный пес был весь в колтунах, с блохами, когда выстригали у него колтуны – чуть не плакали. Теперь у него есть новый дом и имя - Матвей, Мотя. Он, конечно, не комнатная собака, уже разнес нам всю квартиру, чесался о диван, грыз все, - рассказывает Анастасия.

Но мысли бросить животное, конечно, даже не возникло. И награда за доброту не заставила себя ждать.

- После того, как Мотя оказался у нас, произошло чудо! В том же вечер позвонила мама и рассказала, что Шен Ли вернулась домой и сидит на нашем участке! - говорит Анастасия.

Пропадавшая четыре дня собачка вернулась целой и невредимой, хотя и похудевшей, и с радостью бросилась к хозяевам. Они предполагают, что все последние сутки чихуа пряталась где-то неподалеку, возможно, в бане на участке. Теперь питомец вернулся в квартиру, а Матвея забрали в деревню , приготовив для него большую и теплую будку.

- Матвея мы ни за что не бросим – мы не просто взяли за него ответственность, но уже успели полюбить. Шен Ли пока снова осваивается дома, никак не поймет, почему здесь пахнет другой собакой. Думаем, он просто спас нас от беды, ведь если бы он не убежал, мы бы уехали и неизвестно, что могло случиться в дороге. Наверное, он почувствовал беду и защитил нас, - делится предположением Анастасия Филатова.

.Фото: из архива героя публикации

Комментарий специалиста

- Действительно, это необычный случай, хотя известны примеры, когда домашние собаки и даже кошки выживали на улице или в дикой природе без хозяев несколько недель, а потом возвращались домой. Без еды животное может прожить достаточно долго, несколько дней точно, а сильных холодов сейчас нет, - считает ветеринар Ольга Котова.