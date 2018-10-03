На бывших «бигановских» автобусах теперь можно ездить по проездному

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-02T15:56:17+03:00

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В середине октября решится, кому же достанутся владимирские городские маршруты, от которых в начале августа отказался старейший перевозчик «БигАвтоТранс». Пока временно маршруты №14 и 31 взяла компания «АДМ». Горожане задумались: если автобусы теперь «АДМовские», можно ли на них проехать по проездному? Ведь на обратной стороне единого билета они не значатся.

Представитель компании «АДМ» Андрей Алферов подтвердил: «Можно!»

- Сейчас заключен временный договор на обслуживание 14 и 31 маршрутов с перевозчиком «АДМ» до проведения торгов, которые состоятся в середине этого месяца. 15 октября — последний день подачи заявлений. Как говорят в самой компании «АДМ», на тех маршрутах, которые она взяла недавно, можно также проехать по проездному билету, несмотря на то, что в списке их нет. После того, как будут проведены торги и определен победитель, то, конечно, номера маршрутов будут включены в проездной, - сказал заместитель начальника отдела транспорта и связи администрации Владимира Андрей Мольков.

В связи с передачей маршрутов расписание движения некоторых автобусов изменилось. Новое расписание автобусов уже есть на сайте городской администрации.

Еще одна новость, связанная с изменениями, касается пригородных маршрутов «БигАвтоТранс». С 1 октября на маршруты № 132 «Владимир-Содышка», № 135 «Владимир-Высоково», № 151 «Владимир-Суромна» и № 152 «Владимир-Боголюбово» вышел новый перевозчик — «Ремонтно-техническая станция» под руководством Бадри Белкании.

- ООО «РТС» заключило договор с областным департаментом транспорта на обслуживание этих маршрутов. Ранее их обслуживала компания «ЕвроТранс Владимир», генеральным директором которой был Дмитрий Биганов. Также новый перевозчик купил у нас 11 автобусов. Дело в том, что до 27 сентября владельцем ООО «РТС» и директором был тоже Биганов. И всю документацию, касаемую заключения договоров делал я как заместитель директора по пассажирским перевозкам, - рассказал представитель «БигАвтоТранса» Юрий Желдыбин.

Стоимость проезда не изменилась.