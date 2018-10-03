Владимирские педиатры увольняются с зарплаты в 90 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-02T16:03:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Среди владимирских молодых мамочек паника — говорят, что в филиале детской поликлиники №1 на улице Нижняя Дуброва уволились почти все педиатры. Остался только один. И это на почти 6 тысяч детей! В остальных детских поликлиниках ситуация немногим лучше.

«Мы итак стояли в очередях часами, что же будет теперь?!» - пишут женщины. И понять их можно.

Не хватает половины

Педиатр — это почти центр Вселенной для маленьких детей. Она (чаще всего педиатры — это женщины) приходит на дом в первый год жизни малыша в случае болезни, она выписывает направления к врачам-специалистам, она допускает ребенка до прививок. Так что при любом посещении поликлиники родителям в любом случае придется идти сначала к участковому врачу.

Поэтому увольнения педиатров для мамочек — это головная боль. Но на форумах и в соцсетях в этот раз все-таки слишком сгущают краски.

- На самом деле в филиале на Нижней Дуброве у нас три педиатра, - рассказала главврач детской поликлиники №1 во Владимире Татьяна Максимова. - Да, один из участковых врачей уволилась, но не все. Хотя проблема с увольнением педиатров действительно есть. Сейчас у нас укомплектованность участковыми врачами в поликлинике равна 50 процентам.

То есть не хватает половины врачей! Учитывая, что у каждого педиатра на участке по нормативам 1600 детей, можно представить нагрузку при текущем положении дел. Сейчас при совмещении получается более 3000 детей.

Бегут в частную медицину

- Проблема нашей поликлиника типична для всей области, - сказала Татьяна Макисмова. - Да что уж там, для всей центральной России. Не хватает педиатров в Нижегородской, Ярославской, Ивановской областях. Врачи бегут в частную медицину.

При этом, в отличие от прошлого десятилетия, бегут не от низких зарплат - получают врачи давно уже прилично. Но молодые специалисты готовы жертвовать зарплатами ради «легкой жизни». Ведь в частной медицине нет такой нагрузки, когда за день тебе надо осмотреть по сотне детей.

- У нас с сентября зарплата педиатра составляет 90 тысяч рублей (правда, при совмещении — авт.), - сказала Татьяна Максимова. - Как видите, мы делаем все, чтобы привлечь к нам кадры. Помимо зарплат, у нас есть подъемные. Мы заключили договоры почти со всеми медицинскими вузами и колледжами центральной России. Однако решить проблему не получается. К нам едут в итоге из Курской области только потому что там еще хуже.

При этом если посмотреть вакансии в частных медицинских центрах, то можно увидеть, что никто не предлагает педиатрам зарплату в 90 тысяч рублей. Максимум 60-70 тысяч. Так что врачи готовы на урезание зарплаты - благо, и урезанная сильно больше средней по области. Ну, а некоторые просто предпочитают уезжать в столицу.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сколько стоит платный педиатр?

Иногда платный педиатр — это единственная альтернатива записи за месяц вперед. Правда, расценки в частных клиниках вызывают, как минимум, удивление.

В среднем, прием педиатра во Владимире обойдется в 1000-1500 рублей. А вызов «участкового» на дом в частных клиниках стоит 2000 рублей.