2018-10-02T16:53:54+03:00
Общество

Муромские грибники нашли краснокнижную птицу - длиннохвостую неясыть

Птица - редкость для Владимирской области
Валерия Рудометова
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НеясытьНеясытьФото: ВКонтакте
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В выходные семья Вязниковцевых из Муромского района собирала грибы за деревней Новое Ратово. Разбрелись в разные стороны, и вдруг глава семейства увидел на дереве огромную птицу - то ли сова, то ли филин, то ли непонятно что. Птица повернула к мужчине голову и приоткрывала глаза. Грибник тут же позвонил жене и сыну, которые потихоньку подошли и довольно долго наблюдали за птицей, даже сняли ее на видео. Как оказалось, это была неясыть.

- Конечно, супруг сперва испугался, ведь птица большая, а какой у нее размах крыльев! Мы видели птицу метрах в десяти. Она сидела на поломанном деревце низко у земли. Мы стали подкрадываться все ближе и заметили, что сова дремала, но одновременно и подглядывала за нами. На каждый наш шорох или шепот она поворачивала голову и чуть шире приоткрывала глаза. Взгляд как человеческий! -рассказала нам Александра Вязниковцева. - Так мы любовались ей минут двадцать. Мишутка, наш сын, был очень доволен. Он сразу сказал, что хочет рассказать первым о нашей встрече с совой, когда приедем домой. Потом в интернете мы выяснили, что это была неясыть. Теперь мы знаем, что в Муромском районе есть такие птицы!

Неясыть.

Заведующий отделом природы Владимиро-Суздальского музея-заповедника Денис Дуденков сказал, что длиннохвостая неясыть занесена в приложение Красной книги Владимирской области, часто ее называют уральской неясытью.

- Птицу как-то ловили во Владимире, хотя она обитает только в лесах. У нас в экспозиции есть такой вид. Неясыть достали из капкана беличьего, то есть в капкан попала белка, а она хотела ее съесть. Питается она грызунами, даже крупных глотает целиком. Помогают справиться с жертвой ее когти. Вообще, птица на третьем месте по крупности: сначала идет филин, потом бородатая неясыть, а дальше — длиннохвостая. Она очень красивая: ее длина 52-57 см, а вес где-то 900 грамм. Отпечаток тоже большой - около 8 см. Устраивает гнезда в дуплах или заселяется в старые гнезда других птиц. Подходить к ним небезопасно, особенно, если в гнездах птенцы. Запросто может вцепиться когтями. В целом, если просто наблюдать и не тревожить ее гнездо, птица не тронет.

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