2018-10-01T18:00:59+03:00
Общество

Владимиру Сипягину вручили удостоверение губернатора Владимирской области

Инаугурация состоится 8 октября
Валерия Рудометова
Поделиться:
Вадим Минаев вручил удостоверение губернатора Владимиру СипягинуВадим Минаев вручил удостоверение губернатора Владимиру СипягинуФото: Валерия Рудометова
Изменить размер текста:

1 октября председатель избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев вручил Владимиру Сипягину, победившему на выбораз 23 сентября, удостоверение губернатора. Официально же Владимир Сипягин вступит в должность 8 октября. Пока подписывает документы Светлана Орлова, занимавшая этот пост последние пять лет.

- Завершились полномочия Избирательной комиссии по организации и проведению выборов губернатора. В соответствии с уставом губернатор вступает в должность при проведении инаугурации, - сказал Вадим Минаев. - 1 октября мы провели процедуру регистрации, установленную законом, и вручили удостоверение.

Председатель облизбиркома поздравил Владимира Сипягина и пожелал удачи на губернаторском поприще.

- С учетом того, что сегодня празднуется Собор новомучеников и исповедников земли Владимирской, хочу пожелать помощи небесной и покровительства на том нелегком поприще, которое вам уготовано, - сказал Вадим Минаев.

Владимир Сипягин в ответ поблагодарил избирком:

- Отдельное спасибо членам Избирательной комиссии. Мы вместе шли к этой победе, к получению этого удостоверения. Я всегда рассчитываю на вашу помощь. Вы - профессионалы!

Напомним, что второй тур выборов губернатора Владимирской области состоялся 23 сентября. Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал 57,03% голосов избирателей, а кандидат из «Единой России» Светлана Орлова 37,46% голосов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин: «Важно, чтобы креативные молодые люди и представители власти слушали и слышали друг друга»
Фестиваль креативных лидеров «Трансформаторы. Практика будущего» собрал в Туле ведущих специалистов по архитектуре, дизайну и урбанистике из разных регионов России
Новости 24
Войти в подвал муромского дома может любой желающий
Футболисты «Мурома» победили в дождь
Во Владимире прошла акция «Дни здоровья с «ЭнергосбыТ Плюс»
Во Владимире будут эвакуировать "Крейсер"
Владимирский борец взял золото на международном турнире в Сербии
Муромский историко-художественный музей примет участие в выставке «Сокровища музеев России»
Ранним утром в Судогодском районе сгорел частный дом
Во владимирском музее природы покажут заспиртованных амфибий
В Александрове можно увидеть уникальную коллекцию русского художественного металла
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы рефинансирования ипотеки в 3,5 раза
В Вязниковском районе мужчина украл мопед из своей хозпостройки
Конкурс в Яндекс.Лицей в Гусь-Хрустальном - почти 5 человек на место
Инаугурация губернатора Владимирской области состоится 8 октября
Владимирское МУП "Благоустройство" оштрафовали за аварийную детскую площадку
Алиса Бирюкова возглавит департамент культуры?
Салоны связи «Ростелекома» третий раз отмечены премией «Права потребителей и качество обслуживания»
Владимирское «Торпедо» поделило очки с «Казанкой»
Владимир входит в первую тройку для путешествий тех, кому за 60
В Муроме в ДТП пострадали 9 человек