Владимиру Сипягину вручили удостоверение губернатора Владимирской области

СЕГОДНЯ 17:50 2018-10-01T18:00:59+03:00

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1 октября председатель избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев вручил Владимиру Сипягину, победившему на выбораз 23 сентября, удостоверение губернатора. Официально же Владимир Сипягин вступит в должность 8 октября. Пока подписывает документы Светлана Орлова, занимавшая этот пост последние пять лет.

- Завершились полномочия Избирательной комиссии по организации и проведению выборов губернатора. В соответствии с уставом губернатор вступает в должность при проведении инаугурации, - сказал Вадим Минаев. - 1 октября мы провели процедуру регистрации, установленную законом, и вручили удостоверение.

Председатель облизбиркома поздравил Владимира Сипягина и пожелал удачи на губернаторском поприще.

- С учетом того, что сегодня празднуется Собор новомучеников и исповедников земли Владимирской, хочу пожелать помощи небесной и покровительства на том нелегком поприще, которое вам уготовано, - сказал Вадим Минаев.

Владимир Сипягин в ответ поблагодарил избирком:

- Отдельное спасибо членам Избирательной комиссии. Мы вместе шли к этой победе, к получению этого удостоверения. Я всегда рассчитываю на вашу помощь. Вы - профессионалы!

Напомним, что второй тур выборов губернатора Владимирской области состоялся 23 сентября. Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин набрал 57,03% голосов избирателей, а кандидат из «Единой России» Светлана Орлова 37,46% голосов.