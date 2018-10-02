Больше света Владимиру не светит

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-01T17:28:06+03:00

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Октябрь во Владимире - самый темный месяц. Ночь наступает уже довольно рано, а фонари, даже если включаются, освещают только проезжую часть, на тротуарах (кроме парочки самых новых) светильников просто нет. А дороги обсажены деревьями, листва на которых полностью загораживает жалкое уличное освещение трасс.

Плюс через один фонари просто не горят. Впору надевать налобные фонарики, как шахтеры.

Всем выйти из сумрака!

Вот только некоторые случаи перебоев с электроэнергией за последнюю неделю:

- четверг, 27 сентября — не горели фонари на улицах Безыменского, Балакирева и Большой Московской;

- пятница, 28 сентября — не горит половина светильников на улице Верхняя Дуброва.

Последний участок вообще проблемный. Там постоянно возникают перебои с электричеством. И в большинстве случаев не горят фонари по элементарной причине — аварии на линиях уличного освещения.

- Случаев на самом деле гораздо больше, - рассказал официальный представитель администрации города Владимира Александр Карпилович. - И практически все они связаны с авариями. Эта ситуация уже вызвала интерес у главы администрации города Андрей Шохина. Он потребовал предоставить ему отчет о причинах столь частых отключений.

Этот отчет был затребован в понедельник, а уже во вторник, 2 октября, в мэрии обещали принять меры, чтобы количество аварий уменьшилось. Посмотрим, удастся ли властям это. Ведь проблемы с отключениями фонарей уже застарелые. Еще в прошлом году главный «фонарщик» города Леонид Фоменко (он руководит компанией МУП «ВТЭС», отвечающей за уличное освещение) жаловался на то, что светодиодные фонари, установленные по городу, постоянно гаснут. Прошедшей зимой рязанская компания, отвечавшая за их установку, объясняла это скачками напряжения. В мэрии потребовали исправить проблему. И вроде бы ее решили. Но вот опять…

Вечером на Нижней ДубровеФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Горит — а все равно темно

Впрочем, даже когда нет проблем с негорящими фонарями, на многих улицах жителям все равно не легче, так как мощности светильников хватает лишь на то, чтобы освещать проезжую часть.

Особо темные углы - Доброе и юго-запад. Например, на Верхней и Нижней Дуброве тротуары с шести вечера - в полной темноте. Виной тому несколько факторов. Во-первых, сами светильники не особо мощные. Во-вторых, тротуары далеко от проезжей части и отделены деревьями, которые загораживают и без того тусклый свет. Может быть, стоит подумать о дополнительных фонарях для городских улиц?

В мэрии с этим не согласны.

- Сам город освещен нормально, - сказал Александр Карпилович. - Поэтому здесь установка дополнительных фонарей не планируется. А вот в присоединенных территориях фонари мы будем устанавливать. Сейчас идет формирование бюджета на 2019 год. Мы запланируем средства на эти цели.

В общем, в ближайшие годы просветления Владимира можно не ждать. Хорошо, если займутся хоть теми фонарями, что есть. В администрации города сейчас собирают заявки от жителей по не включенным фонарям.

Жаловаться горожане могут и на то, что фонари не включили или не выключили вовремя. Ведь есть целый график, когда светильники должны начинать работать и когда они должны гаснуть.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ

Звонить с жалобами на негорящие в темное время суток фонари (или горящие в дневное) можно по этим телефонам: 8(4922)53-18-98 или 05 (круглосуточно).

КОНКРЕТНО

График работы уличных фонарей на ближайшие дни

1-5 октября — 17.50-5.50

6-10 октября — 17.40-6.00

11-15 октября — 17.30-6.10

16-20 октября — 17.10-6.20