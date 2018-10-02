Благородный олень дороже пятнистого, но дешевле лося

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-01T17:22:15+03:00

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Стрелять в лосей, благородных и пятнистых оленей охотники могут вплоть до нового года, до 31 декабря. Вот только хватит ли у нас рогатой добычи на всех желающих?

На лося - только с егерем

Как рассказали в Госохотинспекции области, лосей в области около восьми тысяч, благородных оленей полторы тысячи, примерно столько же пятнистых оленей. Выйти на лося можно в любом районе — водятся они везде. Но взять ружье, собаку и товарищей и отправиться в леса просто так нельзя. Нужно обязательно получить в охотхозяйстве разрешение и взять в сопровождающие егеря. Одному нельзя.

Добыча одного лося стоит от 50 тысяч рублей. Причем, деньги вперед. Если лось появился, по нему стреляли, но попасть не смогли, то деньги не вернут. Если же за все время лоси не появились, то деньги охотникам вернут. Вычтут только услуги егеря. Это около пяти тысяч в сутки.

Зато стрелять можно сколько, за сколько заплатил - нормы в сутки на человека нет. Можно взять с собой и собак, в основном используют лаек. Но это непринципиально. На добычу можно выйти хоть с овчаркой, хоть с дворнягой, хоть с болонкой. Главное, чтобы у собачек было ветеринарное свидетельство — прививка от бешенства.

Но, конечно, перестрелять всех лосей никто не позволит. Где-то можно добыть 25 животных, где-то одного, где-то нельзя вообще. Всего в регионе этой осенью разрешено настрелять чуть более 500 лосей. У каждого охотхозяйства своя квота на весь сезон.

Где найти оленей?

А что же олени? Во Владимирской области обитают как пятнистые, так и благородные олени. На пятнистых охотятся в Камешковском, Собинском, Судогодском и Суздальском районах. Больше всего именно в Суздальском - например, в Печугском охотхозяйстве можно добыть сразу 60 оленей. А в Судогодском районе только одного.

Стоят пятнистые олени дешевле лосей - от 30 тысяч рублей. Цена зависит от возраста оленя и его рогов.

Благородный олень обойдется охотнику от 40 тысяч. Но и ареал обитания у них пошире: Александровский, Киржачский, Кольчугинский, Петушинский, Собинский и Юрьев-Польский районы. За сезон можно настрелять чуть больше 60 оленей, из них 18 разрешено добыть в Покровском охотхозяйстве.