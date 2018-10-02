Автобусы мимо «Мегаторга» поедут к ноябрю

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-01T17:09:29+03:00

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Когда в августе стали говорить, что автобус №27 станет ездить не до улицы Мостостроевская, а в микрорайон «Вышка», сразу же уточняли, что в перспективе он еще и будет ездить не через центр, а по улице Тракторной. Мимо торгового центра «Мегаторг» и компании «Поком». Однако 15 августа, когда маршрут поменяли, сворачивать к ТЦ он не стал.

Объяснили в мэрии это тем, что у «Мегаторга» и «Покома» хозяин данных предприятий обещал построить остановки, но к 15 августа этого так и не сделал. Тогда же в мэрии говорили, что как только остановки появятся, маршрут сразу же «подправят».

И вот прошло больше месяца. Остановки уже стоят, однако автобусы 27-го маршрута по-прежнему ходят через центр. Почему?

- Сейчас управление ЖКХ заканчивает приемку остановок, - рассказали в пресс-службе администрации города Владимира. - Если они будут соответствовать всем требованиям по ширине, высоте и так далее, то мы сразу же изменяем схему маршрута. Конкретных сроков назвать мы пока не можем, но это точно произойдет в течение месяца.

Так что в ноябре район «Рокадки» и улицы Тракторная должен стать более доступным.