2018-10-01T17:01:51+03:00
Общество

Что сделают с "Добросельским" парком?

Владимирские архитекторы презентовали проект его реконструкции
Сергей МОРКОВКИН
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..Фото: Сергей МОРКОВКИН
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Этим летом владимирская мэрия заказала за 3,2 миллиона рублей проект реконструкции заброшенного парка "Добросельского". В конце сентября архитектурное бюро "Абсолют Проект" презентовало готовый проект - эффектный, с отсылами на работы суперсовременных звезд мировой архитектуры. Остается надеяться, что мэрии хватит денег сделать все задуманное.

Доброе - район относительно новый, здесь правит бал модернизм. Авторы проекта уловили ритм жизни городского "спальника", в котором по большей части живет молодежь. Проект получился совсем не типичным для старого Владимира: простота и воздушность форм вместо эпичной тяжеловесности советских парков.

. Фото: Сергей МОРКОВКИН

.Фото: Сергей МОРКОВКИН

На входе гостей будет встречать не классическая металлическая калитка "Добро пожаловать", а секция порталов из модных арочек.

- Арки нацелены на создание монументальности с сохранением воздушности и эффекта портальности, - рассказывает архитектор Андрей Гладышев. - Они должны "затягивать" нас в парк, должны быть броскими и заметными, обращать на себя внимание.

На смену старенькой сцене, где каждое воскресенье проходят концерты местных талантов, придет амфитеатр. Вагончики когда-нибудь вывезут и, возможно, заменят просторными павильонами. О наследии советской эпохи ничего напоминать больше не будет.

Авторы не скрывают, что вдохновлялись работами сверхновой суперзвезды и новатора архитектуры Бьярки Ингельса.

. Фото: Сергей МОРКОВКИН

.Фото: Сергей МОРКОВКИН

- Мы пытались максимально адаптировать привычные вещи, - рассказывает архитектор Андрей Гладышев. - Например, арка - классический прием, но поданный под новой идеей. Восприятие понятных вещей в итоге приносит что-то новое.

Еще в проекте есть крытая площадка для занятий футболом, павильоны под раздевалки и под детские студии и кружки. Совершенно новое для Владимира развлечение - памп-трек. Это такая бугристая дорожка для велосипедистов.

Зеленые аллеи никуда не денутся. Разве что, на них появятся новые скамейки. Вместо убитого асфальта, помнящего автора этих строк еще школьником, появятся выложенные плиткой дорожки.

Если проект придется до душе владимирцам, а в городском бюджете найдутся деньги, то работы начнутся уже в следующем году. Сейчас в мэрии решают, что из предложенного делать первым делом. Вероятно, павильоны построят уже во вторую очередь.

. Фото: Сергей МОРКОВКИН

.Фото: Сергей МОРКОВКИН

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