Берем интегралы и на штурм! Во Владимирской области начались школьные олимпиады

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-28T18:02:09+03:00

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С 1 октября во Владимире начинается первый этап всероссийской олимпиады школьников - собственно, школьные олимпиады. Это самое массовое интеллектуальное состязание страны, одно из немногих достоинство советской системы образования, которое перешло в 21 век, ничего не потеряв, а кое-что и приобретя.

Школьные предметные олимпиады - начальный, отборочный этап состязания «самых умных». Они проводятся, начиная с 4 класса, и до одиннадцатого, по 24 школьным предметам. Как говорят в управлении образования, больше всего желающих в прошлом году было на олимпиадах по русскому языку, обществознанию, математике, биологии, литературе, географии и истории. Русский язык лидирует - в прошлом учебном году в нем состязались 12465 из 22948 учащихся владимирских школ.

Следующий этап олимпиады - городской. На него идут победители (иногда и призеры) школьной олимпиады. В прошлом году в городских олимпиадах во Владимире участвовали 3670 ребят. 137 из них прошли на следующий - региональный этап, или «на область», как говорят сами ребята-олимпиадники. В нем участвуют уже только старшие ребята - с 9-10 класса.

Владимирские школьники «на области» выступают стабильно успешно - в прошлом году среди победителей и призеров был 51 ученик из областного центра.

С этого момента все становится серьезно, и переходит уже на федеральный уровень. Победители областных олимпиад едут на «всерос» - всероссийскую олимпиаду. Победа там - это прямой путь в лучшие вузы страны (победители и призеры поступают по своей специальности без экзаменов), а дальше - в большую науку.

К сожалению, на этом этапе начинает сказываться неравенство провинциальных и столичных ребят. Если из Москвы и Санкт-Петербурга на всероссийскую олимпиаду едут команды из десятков школьников, которых месяц натаскивают кандидаты и доктора наук, то Владимирская область отправляет хорошо если десяток талантливых ребят - такие квоты. Но даже в таких условиях из 5 участников заключительного этапа двое владимирских ребят стали призерами «всероса».

Но даже если призового места на всероссийской олимпиаде занять не удалось, все равно участие в ней меняет жизнь и мировоззрение. Иной владимирский школьник только там и видит в первый раз в большом количестве своих ровесников, увлеченных наукой, а не сидением в соцсетях. Тех, кто готов многие часы ломать головы над хитрыми задачками с интегралами, ставить химические опыты или читать историка Ключевского в исходном виде, а не в «кратком пересказе».

КСТАТИ

Школьную предметную олимпиаду обязаны проводить абсолютно все школы, и участвовать в ней имеют право все желающие. По опыту прошлых лет, многие учителя «экономят усилия» и вообще не назначают школьной олимпиады, если есть ученик, который очевидно ее выиграет. Это незаконно, и родителям стоит отслеживать, чтобы школьная олимпиада была проведена. Каждый имеет право на свой шанс!

КОНКРЕТНО

График проведения школьных предметных олимпиад