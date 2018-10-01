Во владимирской школе учитель отказывается принимать подарки

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-28T17:48:56+03:00

Что можно и что не нужно дарить педагогам

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- На последнем собрании в прошлом году учитель распекла родителей как второклассников, сказав, что наши подарки ей не нужны, что больше от нас ничего она не примет, - написала жительница Владимира в соцсетях. - И что дарить мыло ручной работы — последний подарок — это дурной тон с намеком на ее нечистоплотность. Дарили подарочные карты в магазин Летуаль — вернула. Причин не знаем, но не ссорились с ней, все дарили от души. Может, дешевые подарки, может, еще что… Так вопрос вот в чем: скоро праздник, родители разделились. Одни хотят снова что-то дарить, а другие против, в том числе и я. Обидно после такого вообще что-то дарить, даже цветы сказала не примет. Хотя, повторюсь, никаких конфликтов нет с учителем.

Такая же проблема накануне 5 октября - Дня учителя - встала перед всеми владимирскими родителями. Какой подарок сделать учителю так, чтобы благодарность не обратилась в проблему.

Дорог не подарок, а внимание

Психолог Ирина Французова посоветовала всем, кто сталкивается с похожей ситуацией в школе, уважать выбор учителя.

- Если учитель не хочет — не надо. Но родители не должны волноваться по этому поводу, пусть подумают: как еще их дети могут поблагодарить учителя? Можно сделать подарок не лично ей. Например, приобрести новые занавески в класс или мел — это хороший подарок для всех. Также ученики могут спеть песню или рассказать стихотворения, ведь это не материальный способ. Учитель оценит поддержку и доброе слово, - посоветовала психолог.

Директор школы №36 Елена Кувшинова считает так же: главное — внимание. Чаще поделка, сделанная всем классом из листвы и палочек, запоминается больше, чем карта в Летуаль.

- Дорогие подарки дарить не нужно, учитель просто не возьмет. А родители могут обидеться. Конечно, должны быть знаки внимания со стороны учеников, поэтому можно подарить цветы или шоколадку, - рассказала Елена Кувшинова.

«Главное, не надо конвертов с деньгами»

Еще беспроигрышные варианты - сертификат в книжный магазин, флешка, ежедневник или просто цветы.

- Есть, безусловно, ограничения, которые связаны со стоимостью подарка. Не забывайте, что учителя — не государственные служащие. И поэтому ограничения, которые распространяются на нас, чиновников, на педагогов не распространяются. Но все должно быть в пределах здравого смысла, чтобы это не было потом неправильно истолковано. И если класс хочет поздравить педагога с профессиональным праздником и вручить букет или небольшой подарок — это совершенно нормально. И цветы учителям дарить нужно! - отметил официальный представитель мэрии города Владимира Александр Карпилович.

- А вот конверты с деньгами нельзя дарить, учитель сочтет это за взятку. Таким подарком вы поставите его в затруднительное положение, - сказал директор школы №40 Дмитрий Кушпита. - От букета цветов на праздник никто не откажется! Также вместо букета, который стоит сейчас недешево, на эти же деньги можно подарить небольшую мультиварку. Это уже выбор родителей. Учитель вправе взять подарок, который сделан от души. Ну пусть готовит себе каши, супы в этой мультиварке. Главное, не надо конвертов с деньгами, даже если вы так благодарите!