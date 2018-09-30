Решаем проблемы, не вставая с дивана: полезные сайты владимирского интернета

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-28T17:47:10+03:00

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30 сентября в России принято отмечать День интернета. Никакой специальной причины праздновать «именины Интернета» в этот день нет, просто в 1998 году одна из крупнейших на тот момент IT-компаний сделала рассылку с предложением отмечать новый праздник именно в этот день. И как-то прижилось. А в мире принято считать Днем интернета 4 апреля - эта дата похожа на «ошибку 404».

По статистике, основное занятие владимирцев в интернете - «сидение» в соцсетях и просмотр видео с котиками. Но интернет можно приспособить для собственной пользы - существует масса владимирских сайтов, которые помогают решать проблемы и получать нужную информацию, не вставая с дивана.

Владимир - это мы

Сайт http://мойвладимир.рф предназначен для сбора информации обо всех городских проблемах и их решения. Создан он администрацией Владимира. Здесь есть информация обо всех органах власти, но главное - сайт интерактивный, здесь собирают жалобы на коммунальную сферу и отчитываются об их решении.

Каждый владимирцец, зарегистрировавшись на сайте, может сообщить о своей проблеме. Например, только за сентябрь подано больше 150 жалоб. 113 проблем уже решено, остальные в работе.

Для удобства пользователей все возможные варианты жалоб разделены на рубрики: «Дворовые территории», «Дороги», «Многоквартирные дома», «Парки и скверы» и прочие проблемные городские пространства. К описанию проблемы нужно прикрепить фотографию - это сделано для оптимизации усилий тех, кто проверяет жалобы. Заявки без фотографий, как показывает опыт, часто не подтверждаются, а ведь на их проверку тоже тратится время.

Средний срок решения мелкой проблемы - неделя, хотя бывают, конечно, ситуации, в которых разбираться надо несколько месяцев. Но ответ дается в 100 процентах случаев.

Администрация города Владимира

Сайт http://www.vladimir-city.ru - это полная информация об органах власти города Владимира. Там публикуются новости мэрии, но это интересно больше журналистам. А для жителей города самые полезные разделы такие.

Администрация - там есть телефоны всех чиновников мэрии, от главы города Ольги Деевой и сити-менеджера Андрей Шохина до районных администраций и комиссии по делам несовершеннолетних.

Город/голосование за городские проекты. Там выставляются на всеобщее обозрение все проекты, касающиеся изменения городской среды. В частности, именно там голосованием определяли название нового ледового дворца, выбирали парки и скверы для реконструкции, одобряли (и не одобряли) идею сужения улицы Большая Московская, и много других интересных вещей тоже там.

Информация для населения/обращения граждан. Это электронная приемная, там можно подать обращение или жалобу, которые будут зарегистрированы и на которые в обязательном порядке будет дан ответ (по закону - в течение 30 дней, но реально обычно раньше).

Также на сайте владимирской мэрии можно найти полный список школ города, перечень маршрутов транспорта с интервалом движения, список некоммерческих организаций, занимающихся соцподдержкой, и многое другое.

Интернет-энциклопедия «Виртуальный Владимир»

Сайт http://vgv.avo.ru - самая полная «адресная книга» города Владимира и Владимирской области. Здесь есть перечень абсолютно всех домов и улиц областного центра с фотографиями и большинства улиц и домов населенных пунктов региона. Если в здании находятся какие-то учреждения или магазины - как правило, будут их контакты и режим работы. Причем по многим зданиям есть не только информация о том, что там расположено сейчас, но и историческая справка - например, отражены все перипетии советского кинотеатра «Факел», который постепенно становился то ночным клубом «Небеса», то «Бархатом», то еще чем-то.

В разделе «Предприятия и организации Владимира» есть сведения о большинстве владимирских фирм, разделенные по категориям - «Промышленность», «Досуг», «Образование», «Жилищно-коммунальное хозяйство» и так далее.

Управление по делам молодежи

Сайт http://sledizanami.ru, созданный управлением по делам молодежи администрации города Владимира содержит, кроме сведений о разнообразных молодежных программах, несколько сервисов, крайне полезных родителям и молодым семьям.

Во-первых, там прописан весь механизм получения путевки для ребенка в летние оздоровительные лагеря «Икар» и «Дружба». Напомним, пару лет назад путевки выдавали в порядке живой очереди, и люди стояли за ними по несколько часов, чуть до драки не доходило. Теперь подать заявку на путевку можно круглый год. Правда, только один раз. Весь порядок подачи и отслеживания заявления написан в разделе «Организация отдыха детей и молодежи».

Во-вторых, там подробно расписана программа «Обеспечение жильем молодых семей» - кому и какая субсидия полагается и как ее получить.

И, наконец, там есть полная база (с адресами и телефонами) детских и молодежных общественных организаций и объединений Владимира - а их, между прочим, двадцать.

Департамент здравоохранения

Сайт департамента здравоохранения Владимирской области https://dz.avo.ru содержит информацию обо всех больницах и поликлиниках региона, с фамилиями и телефонами главных врачей.

А в разделе «Обращения граждан» есть телефоны «Горячих линий» по разным вопросам - обеспечение лекарствами, оказание медицинской помощи, кадры. Причем, кроме федеральных «Горячих линий» Росздрвнадзора», указаны и наши, местные телефоны - правда, только по вопросам лекарственного обеспечения.

Электронное образование

Сайт образование33.рф - это информация обо всех детских садиках, школах и колледжах Владимирской области. Именно там принимаются в электронном виде заявления в детский сад и школу. И даже в колледж. Там же можно смотреть свои результаты по ЕГЭ и ГИА.

По идее, на сайте еще много интересных разделов - например, «Электронные учебники» и «Дополнительное образование». Но по факту работают эти разделы чисто символически. Может быть, скоро «допилят», ведь учебный год только начался.

Помощь бездомным животным

Сайт http://zoohelp33.ru создан для помощи тем, кто сам в интернет не ходит и помочь себе не может. Там активисты-зоозащитники пристраивают бездомных кошек и собак, очень часто - таких, которые стали жертвами людской жестокости. У каждой кошки и собаки, подобранной на улице - своя трагическая история. Но есть и просто котята и щенки, которые стали не нужны. Все животные отдаются в добрые руки бесплатно, в том числе и породистые (да, такие тоже есть). На том же сайте публикуются объявления о разных акциях в защиту животных, и есть инструкиция о том, как правильно действовать, если вы стали свидетелем жестокого обращения с животными.