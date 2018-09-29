2018-09-28T17:37:25+03:00
Политика

Новый состав Заксобрания Владимирской области: спикером переизбрали Владимира Киселева

В седьмом созыве больше половины новых лиц
Сергей МОРКОВКИН
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..Фото: Валерия Рудометова
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28 сентября состоялось первое заседание Законодательного собрания Владимирской области седьмого созыва. Традиционно депутаты выбрали спикера и его заместителей. Председателем областного парламента, как и в прошлом созыве, станет Владимир Киселёв. Его заместителями станут Роман Кавинов ("Единая Россия"), Ольга Хохлова ("Единая Россия"), Вячеслав Картухин ("Единая Россия") и новобранец ЗС Антон Сидорко (КПРФ). Отметим, что только Вячеслав Картухин не будет получать зарплату в региональном парламенте, он остается ректором владимирского филиала РАНХиГС.

В действующем составе ЗС будет сразу 23 новых депутата. Всего в нынешнем созыве областного парламента на данный момент 37 народных избранников.

Также депутаты приняли заявление об отказе от места депутата Владимира Сипягина. Он, как известно, избран губернатором Владимирской области, и одновременно прошел в ЗС по списку партии ЛДПР. На данный момент его место в областном парламенте остается вакантным.

Публикуем полный список депутатов Законодательного Собрания седьмого созыва:

Работали в шестом созыве ЗС Владимирской области:

Владимир Киселев ("Единая Россия")

Ольга Хохлова ("Единая Россия")

Ольга Хохлова Фото: Валерия Рудометова

Ольга ХохловаФото: Валерия Рудометова

Вячеслав Картухин ("Единая Россия")

Роман Кавинов ("Единая Россия")

Алексей Русаковский ("Единая Россия")

Юрий Федоров ("Единая Россия")

Лариса Емельянова (КПРФ)

Александр Нефедов ("Единая Россия")

Александр Дюженков ("Единая Россия")

Дмитрий Рожков ("Единая Россия")

Михаил Максюков ("Единая Россия")

Игорь Лашманов ("Единая Россия")

Анна Кочеляева ("Единая Россия")

Владимир Лебедев ("Единая Россия")

Новый призыв:

Антон Сидорко (КПРФ)

Антон Сидорко Фото: Валерия Рудометова

Антон СидоркоФото: Валерия Рудометова

Алексей Слепов ("Единая Россия")

Алексей Слепов Фото: Валерия Рудометова

Алексей СлеповФото: Валерия Рудометова

Павел Антов ("Единая Россия")

Павел Антов Фото: Валерия Рудометова

Павел АнтовФото: Валерия Рудометова

Сергей Корнишов (ЛДПР)

Сергей Корнишов Фото: Валерия Рудометова

Сергей КорнишовФото: Валерия Рудометова

Иван Лютков (ЛДПР)

Вячеслав Александров (ЛДПР)

Хамиль Хабибуллин (КПРФ)

Шамиль Хабибуллин Фото: Валерия Рудометова

Шамиль ХабибуллинФото: Валерия Рудометова

Максим Шевченко (КПРФ)

Максим Шевченко Фото: Валерия Рудометова

Максим ШевченкоФото: Валерия Рудометова

Антон Клюев (КПРФ)

Антон Клюев Фото: Валерия Рудометова

Антон КлюевФото: Валерия Рудометова

Сергей Бирюков ("Справедливая Россия")

Сергей Бирюков Фото: Валерия Рудометова

Сергей БирюковФото: Валерия Рудометова

Андрей Маринин ("Справедливая Россия")

Иван Алтухов ("Коммунистическая партия социальной справедливости")

Иван Алтухов Фото: Валерия Рудометова

Иван АлтуховФото: Валерия Рудометова

Наталия Пронина ("Справедливая Россия")

Наталья Пронина Фото: Валерия Рудометова

Наталья ПронинаФото: Валерия Рудометова

Павел Шатохин ("Единая Россия")

Павел Шатохин Фото: Валерия Рудометова

Павел ШатохинФото: Валерия Рудометова

Лариса Гаврилова ("Единая Россия")

Александр Цыганский ("Единая Россия")

Александр Цыганский Фото: Валерия Рудометова

Александр ЦыганскийФото: Валерия Рудометова

Андрей Фатеев ("Единая Россия")

Алексей Говырин ("Единая Россия")

Инна Гаврилова ("Единая Россия")

Сергей Казаков (КПРФ)

Сергей Казаков Фото: Валерия Рудометова

Сергей КазаковФото: Валерия Рудометова

Вадим Серебров (КПРФ)

Вадим Серебров Фото: Валерия Рудометова

Вадим СеребровФото: Валерия Рудометова

Наталья Филимонова ("Единая Россия")

Наталья Филимонова Фото: Валерия Рудометова

Наталья ФилимоноваФото: Валерия Рудометова

Елена Лаврищева ("Единая Россия")

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