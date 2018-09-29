Новый состав Заксобрания Владимирской области: спикером переизбрали Владимира Киселева

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-28T17:37:25+03:00

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28 сентября состоялось первое заседание Законодательного собрания Владимирской области седьмого созыва. Традиционно депутаты выбрали спикера и его заместителей. Председателем областного парламента, как и в прошлом созыве, станет Владимир Киселёв. Его заместителями станут Роман Кавинов ("Единая Россия"), Ольга Хохлова ("Единая Россия"), Вячеслав Картухин ("Единая Россия") и новобранец ЗС Антон Сидорко (КПРФ). Отметим, что только Вячеслав Картухин не будет получать зарплату в региональном парламенте, он остается ректором владимирского филиала РАНХиГС.

В действующем составе ЗС будет сразу 23 новых депутата. Всего в нынешнем созыве областного парламента на данный момент 37 народных избранников.

Также депутаты приняли заявление об отказе от места депутата Владимира Сипягина. Он, как известно, избран губернатором Владимирской области, и одновременно прошел в ЗС по списку партии ЛДПР. На данный момент его место в областном парламенте остается вакантным.

Публикуем полный список депутатов Законодательного Собрания седьмого созыва:

Работали в шестом созыве ЗС Владимирской области:

Владимир Киселев ("Единая Россия")

Ольга Хохлова ("Единая Россия")

Ольга ХохловаФото: Валерия Рудометова

Вячеслав Картухин ("Единая Россия")

Роман Кавинов ("Единая Россия")

Алексей Русаковский ("Единая Россия")

Юрий Федоров ("Единая Россия")

Лариса Емельянова (КПРФ)

Александр Нефедов ("Единая Россия")

Александр Дюженков ("Единая Россия")

Дмитрий Рожков ("Единая Россия")

Михаил Максюков ("Единая Россия")

Игорь Лашманов ("Единая Россия")

Анна Кочеляева ("Единая Россия")

Владимир Лебедев ("Единая Россия")

Новый призыв:

Антон Сидорко (КПРФ)

Антон СидоркоФото: Валерия Рудометова

Алексей Слепов ("Единая Россия")

Алексей СлеповФото: Валерия Рудометова

Павел Антов ("Единая Россия")

Павел АнтовФото: Валерия Рудометова

Сергей Корнишов (ЛДПР)

Сергей КорнишовФото: Валерия Рудометова

Иван Лютков (ЛДПР)

Вячеслав Александров (ЛДПР)

Хамиль Хабибуллин (КПРФ)

Шамиль ХабибуллинФото: Валерия Рудометова

Максим Шевченко (КПРФ)

Максим ШевченкоФото: Валерия Рудометова

Антон Клюев (КПРФ)

Антон КлюевФото: Валерия Рудометова

Сергей Бирюков ("Справедливая Россия")

Сергей БирюковФото: Валерия Рудометова

Андрей Маринин ("Справедливая Россия")

Иван Алтухов ("Коммунистическая партия социальной справедливости")

Иван АлтуховФото: Валерия Рудометова

Наталия Пронина ("Справедливая Россия")

Наталья ПронинаФото: Валерия Рудометова

Павел Шатохин ("Единая Россия")

Павел ШатохинФото: Валерия Рудометова

Лариса Гаврилова ("Единая Россия")

Александр Цыганский ("Единая Россия")

Александр ЦыганскийФото: Валерия Рудометова

Андрей Фатеев ("Единая Россия")

Алексей Говырин ("Единая Россия")

Инна Гаврилова ("Единая Россия")

Сергей Казаков (КПРФ)

Сергей КазаковФото: Валерия Рудометова

Вадим Серебров (КПРФ)

Вадим СеребровФото: Валерия Рудометова

Наталья Филимонова ("Единая Россия")

Наталья ФилимоноваФото: Валерия Рудометова

Елена Лаврищева ("Единая Россия")