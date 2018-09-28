2018-09-27T18:15:03+03:00
Общество

В Законодательном Собрании Владимирской области новые лица

Депутаты получили свои удостоверения
Сергей МОРКОВКИН
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Алексей СлеповАлексей СлеповФото: Сергей МОРКОВКИН
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27 сентября избирательная комиссия Владимирской области вручила удостоверения депутатам ЗС. На заседание пришли далеко не все народные избранники, но среди присутствовавших было много свежих лиц.

. Фото: Сергей МОРКОВКИН

.Фото: Сергей МОРКОВКИН

От "Единой России" получать свои удостоверения пришли биатлонист Алексей Слепов и координатор регионального отделения партии Ольга Хохлова. Вопреки слухам, они оба получили свои документы. Именитый спортсмен был традиционно скромен, видеть Алексея в костюме было непривычно. В своей речи он заверил, что полон решимости работать на благо жителей области. Ольга Хохлова в свою очередь поблагодарила членов избиркома и поздравила коллег. Председатель избирательной комиссии Вадим Минаев был как обычно галантен и подарил Ольге Хохловой и Ларисе Емельяновой (КПРФ) цветы. Также мандаты получили Владимир Лебедев, Юрий Федоров и Алексей Русаковский.

Ольга Хохлова Фото: Сергей МОРКОВКИН

Ольга ХохловаФото: Сергей МОРКОВКИН

Блок от КПРФ пришел практически в полном составе. Удостоверения получили Антон Сидорко, Шамиль Хабибуллин, Антон Клюев и Лариса Емельянова. Не пришел разве что Максим Шевченко, но первый секретарь облкома заверил, что бывший кандидат в губернаторы остается во Владимире. Он уже "втягивается" в дела и будет активно работать в новом составе ЗС.

Кроме того, удостоверения получили члены ЛДПР Иван Лютков и Сергей Корнишов, представители "Справедливой России" Сергей Бирюков и Андрей Маринин, а также член "Коммунистической партии социальной справедливости" Иван Алтухов - его речь была самой длинной.

Практически каждый депутат сказал пару слов собравшимся. Иван Лютков поблагодарил избирателей, Сергей Бирюков говорил о важности демократии вне зависимости от партийной принадлежности, а Алексей Русаковский поклялся честно исполнять свой долг.

Антон Сидорко Фото: Сергей МОРКОВКИН

Антон СидоркоФото: Сергей МОРКОВКИН

Первое заседания ЗС состоит уже завтра утром. Вести его будет председатель избиркома Вадим Минаев. Депутатам предстоит выбрать спикера и вице-спикера ЗакСобрания, определиться с сенатором. На следующих собраниях народные избранники решат, кто будет руководить профильными комитетами.

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