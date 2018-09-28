В Законодательном Собрании Владимирской области новые лица

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-27T18:15:03+03:00

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27 сентября избирательная комиссия Владимирской области вручила удостоверения депутатам ЗС. На заседание пришли далеко не все народные избранники, но среди присутствовавших было много свежих лиц.

От "Единой России" получать свои удостоверения пришли биатлонист Алексей Слепов и координатор регионального отделения партии Ольга Хохлова. Вопреки слухам, они оба получили свои документы. Именитый спортсмен был традиционно скромен, видеть Алексея в костюме было непривычно. В своей речи он заверил, что полон решимости работать на благо жителей области. Ольга Хохлова в свою очередь поблагодарила членов избиркома и поздравила коллег. Председатель избирательной комиссии Вадим Минаев был как обычно галантен и подарил Ольге Хохловой и Ларисе Емельяновой (КПРФ) цветы. Также мандаты получили Владимир Лебедев, Юрий Федоров и Алексей Русаковский.

Ольга ХохловаФото: Сергей МОРКОВКИН

Блок от КПРФ пришел практически в полном составе. Удостоверения получили Антон Сидорко, Шамиль Хабибуллин, Антон Клюев и Лариса Емельянова. Не пришел разве что Максим Шевченко, но первый секретарь облкома заверил, что бывший кандидат в губернаторы остается во Владимире. Он уже "втягивается" в дела и будет активно работать в новом составе ЗС.

Кроме того, удостоверения получили члены ЛДПР Иван Лютков и Сергей Корнишов, представители "Справедливой России" Сергей Бирюков и Андрей Маринин, а также член "Коммунистической партии социальной справедливости" Иван Алтухов - его речь была самой длинной.

Практически каждый депутат сказал пару слов собравшимся. Иван Лютков поблагодарил избирателей, Сергей Бирюков говорил о важности демократии вне зависимости от партийной принадлежности, а Алексей Русаковский поклялся честно исполнять свой долг.

Антон СидоркоФото: Сергей МОРКОВКИН

Первое заседания ЗС состоит уже завтра утром. Вести его будет председатель избиркома Вадим Минаев. Депутатам предстоит выбрать спикера и вице-спикера ЗакСобрания, определиться с сенатором. На следующих собраниях народные избранники решат, кто будет руководить профильными комитетами.