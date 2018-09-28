2018-09-27T17:44:16+03:00
Общество

В детстве любил жать кнопки, а потом стал преподавать информатику

Лучший педагог 33 региона Павел Бичуренко борется за звание учителя года России
Валерия Рудометова
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..Фото: ВКонтакте
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В городе на Неве 85 лучших педагогов со всей России борются за звание «Педагог года-2018», в их числе владимирский учитель информатики и ИКТ Павел Бичуренко. Он с другими финалистами в течение двух недель будет проводить уроки и классные часы, выступать на методических семинарах и презентовать образовательные проекты. Победителя назовут 5 октября в Кремлевском дворце в Москве.

Павел Бичуренко с 2013 года обучает старшеклассников профессии «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» в Городском межшкольном учебном комбинате №2. В этом году молодой талантливый преподаватель выиграл конкурс «Педагог года Владимирской области–2018».

Учитель признался, что с детства увлекается электроникой. Еще ребенком он любил "жать кнопки"! При этом компьютер у него появился достаточно поздно.

- Знакомство с ним началось с компьютерных игр. Но это занятие быстро надоело. И я начал осваивать некоторые графические и видеоредакторы, в школе изучал программирование. Учась в старших классах, я очень ждал лета, но не потому, что устал от учебы. Мне очень нравилось работать в лагере помощником воспитателя. Учителя замечали, что дети ходят везде за мной, как "хвостики". Приходя домой из лагеря, шел гулять на стадион возле дома. Туда же приезжали мои "хвостики", и мы играли в мяч. К 11 классу ничего не изменилось, я также играл в свободное время с детьми и увлекался компьютерными программами. Поэтому выбор своей профессии считаю достаточно очевидным, - рассказал о себе учитель.

Павел воспринимает педагогическую работу как разновидность компьютерной игры — квест, так как в преподавании тоже постоянно нужно находить ответы на поставленные задачи.

Сейчас Павел принимает участие в первом туре Всероссийского конкурса. Наш учитель упорно стремиться попасть в число 15 лауреатов. Если Павел пройдет во второй тур, то ему предстоит провести мастер-класс, классный час и рассказать об образовательном проекте. Дальше выберут только пять преподавателей. Победителя определят после последнего задания — «Разговор с министром».

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