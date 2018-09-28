2018-09-27T17:44:25+03:00
Общество

Владимирский спектакль «Матренин двор» победил на международном фестивале

Сложная история, адаптированная для подростков, помогла кукольникам
Ирина Мальцева
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Фото: владимирский театр куколФото: владимирский театр кукол
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Владимирский областной театр кукол завоевал престижных награды на международном фестивале «Вятка - город детства!», завершившемся в Кирове. Из двенадцати кукольных театров из России и Франции победителей оказалось трое: одна награда уехала во Францию, две – в Оренбург и две – во Владимир. Владимирские кукольники представили на суд жюри постановку «Матренин двор», премьера которой состоялась в начале марте этого года.

Как рассказывала режиссер-постановщик театра кукол Марина Протасова, главным для создателей спектакля было одобрение вдовы писателя. Ей отправляли сценарий и пока не услышали ее оценки, не организовывали премьерный показ. Спектакль «Матренин двор» поставлен по рассказу Александра Солженицына и рассчитан на зрителей старше 16 лет, поскольку постановщики изначально понимали – рассказать непростую историю жизни Матрены Захаровой, жившей в 60-х годах прошлого века в поселке Мильцево Курловского района Владимирской области, детям будет непросто. В итоге на рассказ ее квартиранта, Александра Солженицына, и на ее судьбу решили посмотреть под другим углом и сделали спектакль светлым, пронизанным любовью и теплотой.

Фото: владимирский театр кукол

Фото: владимирский театр кукол

- Подросткам мы покажем историю маленькой женщины на фоне истории огромной страны, - объяснила Марина Протасова.

Для постановки спектакля решили отказаться от традиционных перчаточных кукол, на сцене одновременно работают штоковые марионетки на веревочках и актеры. Последние по сценарию играют железнодорожников, разбирающих завалы после аварии и буквально достающих из-под обломков историю Матрены Захаровой. При этом устанавливают декорации прямо на глазах у зрителей, не опуская занавес. В спектакле звучало и особое напевное музыкальное сопровождение, за основу которого взяли песни Ольги Сергеевой, известной псковской исполнительницы народных песен.

Необычное оформление и музыку и оценило жюри. Композитор спектакля Алексей Сидорцев получил награду «Лучшее музыкальное оформление», а художник-постановщик Наталья Крутова победила в номинации «Лучшее художественное оформление». Те, кто еще не видел спектакль, смогут посмотреть его 1 октября в 15 часов на сцене Владимирского областного театра кукол.

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