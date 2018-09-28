Владимирское «Торпедо» собирается вернуть себе второе место

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-27T17:40:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье владимирское «Торпедо» сыграет с московской командой «Локомотив-Казанка», фарм-клубом «Локомотива», выступающего в премьер-лиге. Матч 11 тура первенства страны среди команд группы «Запад» Профессиональной футбольной лиги пройдет во Владимире на стадионе «Торпедо» и начнется в 16.00. В каком состоянии владимирцы подходят к этому противостоянию и чего ждать от предстоящей игры?

Сейчас «Казанка» опережает торпедовцев в турнирной таблице. Москвичи занимают второе место, набрав 20 очков. В активе владимирцев только 18 баллов и третье место. Но при этом «Торпедо» сыграло на матч меньше москвичей и в случае победы потеснит их со второго места. Как отметил директор торпедовцев Александр Акимов, команда готовится к матче в плановом режиме, настроение у всех ребят боевое, рабочее. Помочь в противостоянии с москвичами «черно-белым» не смогут два игрока. Вице-капитан команды, полузащитник Илья Зинин травмирован, а 18-летний Дмитрий Хохлов дисквалифицирован. Все остальные игроки в строю и готовы выйти на поле.

Главный тренер «Торпедо» Дмитрий Вязьмикин ставит перед своими подопечными только одну задачу — победа в каждом матче. Тем более, если команда играет дома. Игроки стараются выполнить требования, и из 9 матчей выиграли пять, занимая место на вершине турнирной таблицы. Эту серию «черно-белые» постараются продолжить, тем более что их главный тренер на днях отметил день рождения и футболисты постараются подарить рулевому победу.

Матч будет и своеобразной очной встречей двух лучших бомбардиров команд. Владимирец Максим Нестеров и москвич Роман Тугарев забили по пять голов в этом первенстве и делят третью строчку списка бомбардиров. За соперника может сыграть и воспитанник команды Георгий Махатадзе. 20-летний полузащитник присоединился к команде чуть меньше месяца назад, выигрывал с молодежной командой «Локомотива» первенство страны и играл за молодежную сборную России, став одним из лидеров команды. Примечательно, что москвичи являются одной из самых молодых команд группы «Запад», практически всем футболистам 18-20 лет. А значит, во Владимир приедут, возможно, будущие игроки сборной России по футболу. А владимирцы, среди которых тоже достаточно молодых футболистов, постараются обыграть соперника и опередить их в турнирной таблице. Как закончится матч узнаем вечером воскресенья.