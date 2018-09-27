АО «КМЗ-Спецмаш» - качество, которому доверяют

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-27T11:17:17+03:00

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Ковровское предприятие за долгие годы работы заслужило безупречную репутацию высокотехнологичного предприятия машиностроительного комплекса.

Основное направление деятельности завода - производство инструмента, оснастки, калибров и нестандартного оборудования, его продукция востребована по всей стране - от Якутска и до Смоленска. Многолетние партнеры, на собственном опыте убедившиеся в надежности производителя и высоком качестве продукции, вновь обращаются к АО «КМЗ-Спецмаш» за станочным оборудованием, проектированием, изготовлением и поставкой специального режущего инструмента и технологической оснастки. А регулярно появляющиеся новые контрагенты становятся не только постоянными клиентами, но и верными друзьями. Сегодня изделия «КМЗ-Спецмаш» широко используются на машиностроительных, механических, приборостроительных заводах, в том числе оборонного комплекса, на предприятиях пищевой, перерабатывающей промышленности.

Тщательная работа и неизменно высокое качество

Не останавливаясь на достигнутом, АО «КМЗ-Спецмаш» планирует расширить выпуск продукции специального назначения.

- По сравнению с прош-лым годом мы увеличили долю контрактов по военной продукции, планируем переходить от разовых поставок военной продукции к серийным, сейчас ведем перспективные переговоры с некоторыми предприятиями. Но у нас очень большая гамма внешних контрагентов, которая постоянно расширяется. Мы продолжаем работать и на гражданскую промышленность, на предприятия «Росатома». В планах и дальше развивать производство по выпуску режущего, мерительного инструмента и технологической оснастки, нестандартного оборудования. Но главная наша задача - поддерживать неизменно высокое качество, точно соблюдая все обязательства перед заказчиками и работая над повышением конкурентоспособности предприятия, - говорит генеральный директор АО «КМЗ-Спецмаш» Михаил Черкасов.

Успешно развивать все разносторонние направления в работе АО «КМЗ-Спецмаш» помогает производство полного цикла - от разработки и выпуска серийной продукции, до установки на территории заказчика. Есть свой заготовительный и термический участки, гальванический участок, участки металлообработки, спекания твердых сплавов, эрозионной обработки и лазерной резки металла. Имеется парк современного оборудования, своя служба механиков, которая четко следит за состоянием оборудования и помогает поддерживать его в рабочем состоянии.

Профессиональный коллектив - залог успешной работы

Обеспечить выпуск продукции высокого качества с минимальным сроком изготовления заводу помогает профессионализм и слаженная работа коллектива. На предприятии сформировались трудовые династии квалифицированных инженерно-технических работников и производственников, а многие сотрудники всю жизнь посвятили работе на ставшем родным заводе.

- Мы поддерживаем преемственность поколений, у нас работали поколения, бабушки и дедушки недавно ушли на пенсию, а родители и дети продолжают трудиться. Мы это только приветствуем. К сожалению, по ряду профессий квалифицированных работников по-прежнему не хватает. Требуются токари-универсалы, токари-расточники, и особенно слесари-инструментальщики, ведь таких специалистов практически нигде не готовят, а стать им в один день невозможно, - говорит Михаил Черкасов.

Особое внимание в «КМЗ-Спецмаш» уделяют подготовке молодой смены. На предприятии развит институт наставничества, и опытные профессионалы обучают молодых сотрудников, передавая свой опыт и помогая плавно влиться в самостоятельную работу. Специалистам помогают повысить квалификацию, а при необходимости направляют на дальнейшее обучение. На заводе внимательно относясь к каждому из 240 сотрудников, с удовольствием отмечают вместе праздники, в том числе день рождения завода 6 октября, на который обязательно приглашают ветеранов завода.

Уважаемые коллеги!

Примите искренние поздравления с Днем машиностроителя!

Всех нас объединяет желание видеть машиностроительную отрасль процветающей, одной из базовых составляющих российской экономики. Вместе мы сделаем все возможное для ее эффективного развития. Желаю вам новых идей, больших свершений и выдающихся перспектив, успешной работы, здоровья и долголетия!

Генеральный директор

АО «КМЗ-Спецмаш»

Михаил Черкасов.