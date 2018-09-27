2018-09-27T11:17:17+03:00
Общество

АО «КМЗ-Спецмаш» - качество, которому доверяют

Ирина Мальцева
Поделиться:
Генеральный директор АО «КМЗ-Спецмаш» Михаил ЧеркасовГенеральный директор АО «КМЗ-Спецмаш» Михаил Черкасов
Изменить размер текста:

Ковровское предприятие за долгие годы работы заслужило безупречную репутацию высокотехнологичного предприятия машиностроительного комплекса.

Основное направление деятельности завода - производство инструмента, оснастки, калибров и нестандартного оборудования, его продукция востребована по всей стране - от Якутска и до Смоленска. Многолетние партнеры, на собственном опыте убедившиеся в надежности производителя и высоком качестве продукции, вновь обращаются к АО «КМЗ-Спецмаш» за станочным оборудованием, проектированием, изготовлением и поставкой специального режущего инструмента и технологической оснастки. А регулярно появляющиеся новые контрагенты становятся не только постоянными клиентами, но и верными друзьями. Сегодня изделия «КМЗ-Спецмаш» широко используются на машиностроительных, механических, приборостроительных заводах, в том числе оборонного комплекса, на предприятиях пищевой, перерабатывающей промышленности.

Тщательная работа и неизменно высокое качество

Не останавливаясь на достигнутом, АО «КМЗ-Спецмаш» планирует расширить выпуск продукции специального назначения.

- По сравнению с прош-лым годом мы увеличили долю контрактов по военной продукции, планируем переходить от разовых поставок военной продукции к серийным, сейчас ведем перспективные переговоры с некоторыми предприятиями. Но у нас очень большая гамма внешних контрагентов, которая постоянно расширяется. Мы продолжаем работать и на гражданскую промышленность, на предприятия «Росатома». В планах и дальше развивать производство по выпуску режущего, мерительного инструмента и технологической оснастки, нестандартного оборудования. Но главная наша задача - поддерживать неизменно высокое качество, точно соблюдая все обязательства перед заказчиками и работая над повышением конкурентоспособности предприятия, - говорит генеральный директор АО «КМЗ-Спецмаш» Михаил Черкасов.

Успешно развивать все разносторонние направления в работе АО «КМЗ-Спецмаш» помогает производство полного цикла - от разработки и выпуска серийной продукции, до установки на территории заказчика. Есть свой заготовительный и термический участки, гальванический участок, участки металлообработки, спекания твердых сплавов, эрозионной обработки и лазерной резки металла. Имеется парк современного оборудования, своя служба механиков, которая четко следит за состоянием оборудования и помогает поддерживать его в рабочем состоянии.

Профессиональный коллектив - залог успешной работы

Обеспечить выпуск продукции высокого качества с минимальным сроком изготовления заводу помогает профессионализм и слаженная работа коллектива. На предприятии сформировались трудовые династии квалифицированных инженерно-технических работников и производственников, а многие сотрудники всю жизнь посвятили работе на ставшем родным заводе.

- Мы поддерживаем преемственность поколений, у нас работали поколения, бабушки и дедушки недавно ушли на пенсию, а родители и дети продолжают трудиться. Мы это только приветствуем. К сожалению, по ряду профессий квалифицированных работников по-прежнему не хватает. Требуются токари-универсалы, токари-расточники, и особенно слесари-инструментальщики, ведь таких специалистов практически нигде не готовят, а стать им в один день невозможно, - говорит Михаил Черкасов.

Особое внимание в «КМЗ-Спецмаш» уделяют подготовке молодой смены. На предприятии развит институт наставничества, и опытные профессионалы обучают молодых сотрудников, передавая свой опыт и помогая плавно влиться в самостоятельную работу. Специалистам помогают повысить квалификацию, а при необходимости направляют на дальнейшее обучение. На заводе внимательно относясь к каждому из 240 сотрудников, с удовольствием отмечают вместе праздники, в том числе день рождения завода 6 октября, на который обязательно приглашают ветеранов завода.

Уважаемые коллеги!

Примите искренние поздравления с Днем машиностроителя!

Всех нас объединяет желание видеть машиностроительную отрасль процветающей, одной из базовых составляющих российской экономики. Вместе мы сделаем все возможное для ее эффективного развития. Желаю вам новых идей, больших свершений и выдающихся перспектив, успешной работы, здоровья и долголетия!

Генеральный директор

АО «КМЗ-Спецмаш»

Михаил Черкасов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Владимирцы смогут узнать о традициях езидов и попробовать их национальные блюда
Владимирец обокрал соседку из Судогодского района
В ночь на 28 сентября в Петушинском районе перекроют "Пекинку"
Владимирцев приглашают вспомнить об Ипполите
Убивший сожительницу поленом житель Собинки проиграл апелляцию
Владимирский избирком утвердил итоги выборов губернатора Владимирской области
Во Владимире обнаружили офис финансовой пирамиды
Восемь поселков Петушинского района остались без света
У владимирца нашли три килограмма гашиша
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных кредитов наличными
Билайн и Huawei совершили первый в России голографический звонок в сети 5G
Кольчугинец украл в магазине алкоголь и еду, а потом забрал и телефон знакомого
В аварии в Гусь-Хрустальном районе пострадало четверо человек
Во Владимирской области стартовал конкурс профессионального мастерства архитекторов
В Муроме вокруг заброшенного здания появится забор с колючей проволокой
В областной научной библиотеке презентуют книгу, посвященную художнику Французову
«Ростелеком» представил новые цифровые сервисы и новый бренд
Вязниковскую чиновницу осудят за гибель 12-летнего ребенка
Владимирские полицейские за неделю изъяли более двух килограммов наркотиков
Во Владимирской области "неуловимый поставщик" вернул в бюджет более 6 миллионов рублей
В новом видео Tele2 научили подавать сигнал SOS по другим правилам
В детском саду Коврова появилась группа для "особенных" детей
Психолог во Владимире получает больше, чем в Иваново, но меньше, чем в Рязани
Новый сезон во Владимирской филармонии начнется с концерта хора имени Свешникова
В Муроме можно стать донором костного мозга
В Гусь-Хрустальном районе заложат "Солдатский лес"
Житель Киржача осужден за ложный донос