От Владимирской области осенью пойдут в армию около 1500 человек

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-26T17:50:24+03:00

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26 сентября состоялось расширенное заседание областной призывной комиссии, на которой подвели итоги весеннего призыва и озвучили планы осеннего. Если в апреле-июле 2018 года в войска направили 1310 человек, то уже с октября по декабрь в армию отправят около 1500.

В период весенней призывной кампании произошли некоторые изменения: граждане в возрасте от 18 до 27 лет, освобожденные от призыва на военную службу по состоянию здоровья, вправе пройти медицинское освидетельствование для выявления годности. Если их признают годными, то они подлежат призыву. Весной 2018 года 18 человек прошли медосвидетельствования, пятеро оказались здоровыми: весной отправили на службу троих, а осенью предстоит отправить еще двоих.

Наибольшее количество призывников весной направили в сухопутные войска, военно-морской флот, части центрального подчинения и воздушно-космические силы. Были и уклонисты от призыва: шестеро человек не приехали на заседание комиссии и трое не прибыли для отправки в войска.

Владимир КручининФото: Валерия Рудометова

- Растет число граждан, которые осуждены за уклонение от призыва. Если в 2017 году военным комиссариатом направлено пять заявлений, то в первой половине 2018 года в суды направлено 10 заявлений, возбуждено восемь уголовных дел. Суд штрафовал на суммы от 20 до 50 тысяч рублей, - сказал военный комиссар Владимирской области Владимир Кручинин. - Но нам не нужны штрафы, они ничего не дадут. Ведь на 1 января 2018 года количество граждан, которых не удалось оповестить о явке в военные комиссариаты, составляло 2266 человек. То есть от нас прячутся половина от тех, что мы вызвали на призывную комиссию.

Уклонистов и не оповещенных ищут с полицией. Весной провели 436 рейдов, нашли 584 уклониста. Осенью хотят отыскать остальных.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Среди юношей 15-16 лет каждый второй из осмотренных состоит на диспансерном учете. Первое место занимают болезни костно-мышечной системы, второе - заболевание глаз, третье - заболевания органов пищеварения. Кстати, в 2017 году на первом месте были психические расстройства.

Также весной годными к армии признали 75,3 процента призывников (4485 человек).