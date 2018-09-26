ООО «Автоматические системы»: шаг в будущее

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-26T10:21:08+03:00

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Производство, созданное в 2012 году, специализируется на выпуске инновационной продукции в области электроснабжения - сборке электромеханических приборов, электрошкафов, производстве электроприборов, кабельно-монтажных комплектов и испытательного оборудования. Компания, изначально ориентированная на передовые технологии, стремится увеличить выпуск инновационной продукции в области электроснабжения и расширить производство.

Развиваясь и совершенствуясь

Предприятию, разместившему осенью прошлого года новую производственную площадку по сборке электромеханических приборов, в том числе нестандартных конструкций, в деревне Глебово неподалеку от Коврова, пришлось буквально с нуля восстанавливать цеха и налаживать производство.

- Приобретение новых площадей в двенадцати километрах от Коврова стало важным этапом в развитии предприятия, хотя и далеко не простым. Изначально здесь практически не было электроснабжения, отсутствовало водоснабжение, отопление, условия были очень сложные. Справляться со всеми сложностями нам приходится самим. Но чем сложнее задача, тем интереснее ее решать, поэтому, несмотря на все трудности, мы движемся вперед, - говорит директор предприятия.

ООО «Автоматические системы» создают комфортные условия работы для всех сотрудников.Фото: Ирина Мальцева

Сегодня ООО «Автоматические системы» - современное, динамично развивающееся предприятие, занимающееся производством электроприборов, кабельно-монтажных комплектов, испытательного оборудования и оказывающее услуги по выполнению сборочно-монтажных работ по документации заказчика. С первых дней своего создания компания специализировалась на разработке, производстве и обслуживании систем и агрегатов для оборонной промышленности. Предприятие имеет все необходимые лицензии, сертификаты, системы качества и работает в соответствии с Федеральным законом № 275 «О государственном оборонном заказе». Уровень качества работ по разработке и изготовлению продукции военного и гражданского применения аттестован на соответствие требованиям одного из основных международных стандартов качества - ISO 9001-2001 (ГОСТ Р ИСО 9001-2001). Работа на оборонно-промышленный комплекс диктует свои требования не только к профессионализму сотрудников, но и к оборудованию предприятия. Например, прежде чем попасть на этаж, где специалисты работают с электронными микросхемами, необходимо было оборудовать специальную воздушную камеру, чтобы исключить попадание пыли на производственные участки.

Не «оборонкой» единой

Сегодня на предприятии работают не только на «оборонку». Руководство ООО «АС» выстраивает полномасштабное производство наукоемкой гражданской продукции.

- В настоящее время предприятия оборонно-промышленного комплекса становятся менее обособленными, нашими основными партнерами были и остаются ОАО «КЭМЗ», ОАО «СКБ ПА», АО «КБП», у нас подписан ряд договоров. Мы изготавливаем опытное, стендовое оборудование, участвуем в разработке гидро- и электроприводов и систем управления на их базе для объектов различного назначения. Одной из основных наших задач мы видим увеличение доли гражданской продукции и дальнейшую модернизацию. Особенно актуальными эти направления становятся в условиях импортозамещения, - прокомментировал Сергей Александрович.

Сейчас холдинг успешно производит детали и агрегаты для таких сфер, как станкостроение, сельское хозяйство, транспорт, энергетика. Приборы ООО «АС» используются в проектировании и изготовлении современных станков, кабельные комплекты поставляются для автопогрузчиков, оборудования промышленного назначения. Компания разрабатывает пульты управления для подъемников техники с автоматическим управлением для складского хозяйства, сушильных комплексов, стендовые системы, собирает сами подъемники. Кроме того, ООО «Автоматические системы» осваивает новые для себя направления, работает над расширением номенклатуры изделий и географии продаж, а также улучшением технических характеристик продукции и снижением ее себестоимости без потери качества.

На предприятии разрабатывают и создают высокотехнологичное оборудованиеФото: Ирина Мальцева

Залог успеха - индивидуальный подход

Стараясь максимально эффективно помочь каждому клиенту, ООО «АС» работает по совместным проектам с заказчиками. Электрооборудование, изготовленное по индивидуальным заказам, максимально соответствует конкретным требованиям и задачам. Качественные комплектующие от проверенных поставщиков, собственное производство с механообрабатывающим цехом и участком сборки, сильные конструкторское и техническое бюро позволяют компании разрабатывать и проектировать современные виды оборудования с оптимальным соотношением цены и качества. Квалифицированные специалисты подбирают комплектацию индивидуально для каждого клиента, выбирая наиболее грамотное решение и тщательно контролируя весь процесс от подписания договора до монтажа. Компания давно заслужила доверие клиентов, ведь вся производимая ей продукция соответствует ожиданиям заказчиков.

Главная ценность - люди

Руководство «Автоматических систем» уверено, что люди - это главный ресурс и ценность предприятия. Сейчас в компании работает более двухсот человек. В будущем руководители предприятия надеются создать дополнительные рабочие места, делая упор на трудоустройство жителей Ковровского района, ведь город оружейников давно считается кузницей технической интеллигенции. За годы работы сотрудники технических и административных служб, работники механического цеха и участка сборки, многие из которых работают здесь с самого начала, стали большой, дружной семьей, где опытные коллеги всегда готовы поддержать «новобранцев», а те в свою очередь зарядиться от них позитивом и энергией молодых.

На предприятии для всех специалистов обеспечивают достойные условия, соцпакет, оборудуют удобные, хорошо освещенные рабочие места. На предприятие в Глебово работников из Коврова доставляет автобус, оборудована светлая и просторная столовая, организована доставка горячих обедов, половину стоимости которых оплачивает компания.

- Мы еще продолжаем обустраиваться на новом месте, но делаем и будем делать все, чтобы всем нашим сотрудникам было удобно и безопасно работать, - подчеркивает Сергей Александрович.

Уважаемые коллеги!

Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем машиностроителя!

Машиностроение играет важную роль в социально-экономическом развитии нашей области. Сегодня машиностроители продолжают идти вперед, внедряя инновационные технологии, реализуя инвестиционные проекты, осваивая выпуск новой конкурентоспособной продукции. Искренне желаем вам успешных и интересных проектов, крепкого здоровья, сил, счастья и удачи!

Коллектив ООО «АС», в лице директора Сергея Александровича Московцева