Концессионер владимирской «Художки» до сих пор не выплатил за аренду

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-25T17:49:37+03:00

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Кинотеатр «Художественный» вновь на повестке дня. На этот раз его судьбу выясняли депутаты владимирского Горсовета.

«Художка» закрылась еще в 2010 году. Несколько лет кинотеатр стоял брошенным. И тогда администрация города решила отдать здание в концессию. В сентябре 2017 года долгожданное концессионное соглашение было заключено с московской компанией «ЛиЛу продакшн». Прошел ровно год, и у компании накопилось полмиллиона долгов за аренду, плюс до начала июня она должна была закончить работы кровли и водосточной системы. Но этого не случилось.

В заключенном соглашении говорилось, что арендатор должен отремонтировать за свой счет здание за 36 месяцев и потом использовать его 49 лет. В мэрии Владимира рассчитывают, что все же здание откроют к 1 августа 2020 года.

- Концессионер вовремя не стал платить за аренду. И управление земельных ресурсов подало иск в Арбитражный суд, чтобы в судебном порядке взыскать плату в сумме 541 тысячи рублей, - рассказал заместитель главы администрации города Владимира Дмитрий Норихин. - Другие обязательства концессионер выполнил: застрахован риск случайной гибели или повреждения «Художки» на сумму, которая равна рыночной стоимости — 69 миллионов 463 тысячи. В январе на расчетный счет ликвидационной комиссии кинотеатра перечислены деньги для погашения кредиторской задолженности предприятия в сумме 453 тысячи. Соответственно, плата за пользование данным зданием заключается после того, как объект будет сдан в эксплуатацию.

Генеральный директор «ЛиЛу продакшн» Олег Егоров ответил нам, что в скором времени выплатит долг в полмиллиона рублей. Но помимо денег концессионер до 30 мая 2018 года должен был провести реставрацию кровли и водосточной системы. А работы до сих пор не сделаны. По словам Норихина, тут объективная причина их невыполнения — у «ЛиЛу продакшн» был заключен договор на производство проектно-сметной документации с компанией «Дельта», у представителей которой была оформлена лицензия в министерстве культуры на проведение данных работ.

Но они не уложились в сроки, у этой компании закончилась лицензия. И «ЛиЛу продакшн» перезаключили договор уже с другой компанией. Но концессионера за нарушение сроков собираются оштрафовать еще на 155 тысяч рублей. Уже подан иск о взыскании штрафа.