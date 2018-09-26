Ковровский педофил сначала совратил, а потом и похитил несовершеннолетнюю

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-25T17:49:37+03:00

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В Коврове похитителю-педофилу дали 8 лет колонии особого режима. 33-летний мужчина совратил 14-летнюю девочку, которая забеременела. Но этого ему показалось мало, он еще и решил, что будущая мать его ребенка должна жить с ним и силой забрал ее из дома.

История началась в ноябре 2017 года, когда ковровчанин освободился из тюрьмы, где сидел за тяжкие преступления. Прошел месяц и мужчина познакомился с 14-летней девочкой. Простого общения мужчине показалось мало и он решил познакомиться «поближе». Ковровчанин уговорил девочку на близость и интим, при этом его не смутило, что у нее был диагноз «особенности развития». Девочка оказалась не против. Такая связь принесла свои плоды: уже в феврале ковровчанка встала на медицинский учет по беременности.

Мужчина посчитал нужным «позаботиться» о матери своего будущего ребенка и начал активно обхаживать девочку и пытаться перевезти ее к себе. Но потерпевшая отказывалась становиться сожительницей мужчины. Тот в свою очередь мешал юной возлюбленной общаться с родителями. В таком ключе отношения парочки развивались около четырех месяцев. После этого ковровчанин решил, что пришло время активных действий и собрался похитить девочку.

Мужчина попросил знакомого помочь. Два товарища поздним вечером 13 марта залезли в дом к возлюбленной через террасу. В доме были мама и бабушка девочки, но оказать сопротивление двум здоровым и крепким мужчинам они не смогли. Ковровчане похитили девочку и, сев в машину, увезли в квартиру знакомого. Целую ночь и половину следующего дня несчастная была в заточении. Ей удалось дозвониться до родных, которые и сообщили в полицию. Силовики смогли освободить узницу, а мужчин задержали.

На суде 33-летнего мужчину обвиняли сразу в нескольких преступлениях: половое сношение с лицом, не достигнувшем шестнадцатилетнего возраста, похищение несовершеннолетней и похищение женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности. Мужчина вину не признавал, но получил 8 лет исправительной колонии особого режима с последующим ограничением свободы на один год. Его же товарищ обвиняется в похищении, расследование уголовного дела еще продолжается. Приговор еще не вступил в законную силу.