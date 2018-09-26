Во Владимире к зиме закупают топливо и смесь от гололеда

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-25T17:49:37+03:00

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По прогнозам, в начале октября во Владимире выпадет первый снег и в городской администрации решили встретить зиму во всеоружии и тщательно пересчитали запасы. На один сезон городу нужно не менее 30 тысяч тонн пескосоляной смеси, сейчас не хватает около 12,5 тысячи тонн. Дополнительная закупка обойдется бюджету в одиннадцать с лишним миллионов рублей. Впрочем, эта смесь позволит владимирцам нормально передвигаться по улицам в гололед и избежать травм. Ее традиционно планируют использовать на основных магистралях, тротуарах и остановках.

Кроме того, нужно запастись и дизельным топливом, а также отремонтировать технику. На запчасти и диагностику 152 машин, принадлежащих «Центру управления городскими дорогами» и выезжающими на уборку улиц, дополнительно выделено более семи миллионов. Еще более миллиона пойдет на спецодежду и обувь, а четыре с половиной миллиона добавили, чтобы вывести снег из города на снежную свалку, а в общей сложностью на подготовку к зиме потребовались дополнительные 35 миллионов.

Рост расходов чиновники объясняют просто – Владимир растет и расширяется, появляются новые дороги, а убирать город требуют все чаще и чище. Впрочем, если зима окажется теплой и малоснежной сэкономленные деньги вернутся в бюджет и могут быть направлены на другие цели.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В следующем году новые дороги появятся на Полянке и в Юрьевце

В городе планируется подлатать 43 участка, протяженностью почти восемнадцать километров. После ремонта щебеночных дорог не останется в микрорайонах Лунево и Полянка, где выделяли участки многодетным семьям – все они будут заасфальтированы. Также в следующем году запланирован ремонт улиц Добросельской, Чайковского и Октябрьского проспекта. Восстановить асфальт и тротуары собираются и в микрорайоне Юрьевец на улицах Ноябрьская, Михалькова, Энергетиков и Институтском городке – на эти цели из бюджета выделили дополнительные 2,5 миллиона рублей.