Отопительный сезон во Владимире: кого подключат первыми

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-25T17:49:37+03:00

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Из-за дождливой погоды и резкого похолодания начать отопительный сезон решили раньше. Как говорят чиновники, проблем с подключением тепла возникнуть не должно – все жилые дома, в том числе многоквартирные, а также школы, детсады и больницы успели подготовиться. Управляющие компании уже получили разрешающие документы на пуск тепла в многоквартирных домах.

Начнут с Юго-Запада

Уже в конце сентября тепло придет в школы и детские сады, включать отопление в квартирах тоже начнут 27 сентября, но процесс растянется на несколько дней и завершится уже 1 октября. В первую очередь подключат часть домов на улицах Верхняя и Нижняя Дуброва, Диктора Левитана, Тихонравова, Фатьянова, Безыменского, Соколова-Соколенка, а также микрорайонов Коммунар и Заклязьменский. 28 сентября повезет жителям улиц Парижской Коммуны, Баумана, Добросельской и обитателям дома №4 по улице Семашко. Остальные дома подключат согласно графику в оставшиеся четыре дня (полный график смотрите на нашем сайте).

- Все котельные, ТЭЦ начнут работать на подачу теплоснабжения. Все социальные объекты будут подключены в срок, а к 1 октября весь город будет под отоплением, - отметил начальник управления ЖКХ администрации города Владимира Алексей Шумник.

Ремонт не помешает

Правда, ремонтная кампания на сетях и в жилых домах еще не завершена. Реконструкция двух котельных, в том числе в поселке РТС, и разводящих сетей закончится до декабря. Но беспокоиться не стоит: как уверяют представители администрации, это никак не помешает обеспечить владимирцев теплом и горячей водой за счет резервного подключения. Максимум горячую воду и отопление отключат на несколько часов, пока переключают на другие сети. Сейчас работы на трубах ведутся на десяти объектах, завершить их планируют в декабре. Как обещают, после этого восстановят более 13 тысяч квадратных метров асфальта, проложат 3,5 тысячи квадратных метров тротуаров и высадят более 11 тысяч метров газонов. Это, конечно, если снега не будет. Что вряд ли, поэтому скорее всего, работы выполнят уже в следующем году, весной. Кстати, затянулась реконструкция не по вине подрядчиков, длительные сроки объясняют большим объемом задач.

- Мы ставим сжатые сроки, но в этом году объем работ увеличен на 75%, поэтому сроки немного дольше. Сейчас идет масштабная реконструкция разводящих сетей на улице Безыменского, но их закончат и заасфальтируют до наступления холодов, - заявил Алексей Шумник.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

337 дефектов устранено на тепловых сетях после гидравлических испытаний в этом году (в прошлом их было немного меньше – 281)

1,64 километра магистральных тепловых сетей отремонтировано, а разводящих – 22 километра.