"Владимирская вишня" засохла без спонсорских средств

СЕГОДНЯ 14:30 2018-09-25T14:50:14+03:00

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В середине октября Владимирскую область ждал ставший уже традиционным большой кинофестиваль "Владимирская вишня". Как обычно, во Владимир должны были приехать именитые гости, а зрители рассчитывали на большую конкурсную программу. Но шестого фестиваля не будет. Неожиданно его решили отменить.

- Просто пришло письмо об отмене фестиваля, - рассказывает режиссер Вячеслав Мокану. - Вся программа уже была продумана, вложено столько сил. Очень обидно. Пять фестивалей провели, шестой не состоится.

Об отмене фестиваля официально сообщил и департамент культуры. Официальной причиной закрытия кинофорума называется недостаточность спонсорских средств. Полностью проведение фестиваля бюджет Владимирской области не потянет. Организаторами "Владимирской вишни" в департаменте называют Общенациональную программу "В кругу семьи". Именно эта организация, по данным департамента культуры, и мотивировала отмену кинофорума.

Актриса Ирина Медведева на презентации фестиваля "Владимирская вишня-2017"Фото: Евгения АЩАУЛОВА

Отметим, что владимирский кинофестиваль обычно напрямую называют инициативой пока еще действующего губернатора Светланы Орловой и ее заместителя Михаила Колкова. При этом об отставке "главного по культуре" в регионе в "Белом доме" ничего не сообщают.

Чтобы оценить уровень фестиваля, достаточно посмотреть программу прошлого года. Тогда на фестивале показали итальянский фильм "Пиума", аргентинскую киноновеллу "Худший день в моей жизни", немецкую картину "Спасти Раффи" и российский фильм "Честное пионерское - 3". На открытие фестиваля приезжали знаменитый режиссер Сергей Шакуров и актриса Ирина Медведева. В рамках IV кинофестиваля проходили встречи с актерами Владимиром Стекловым и Алексеем Петренко, а также режиссером Георгием Шенгелия.

- Это была в общем-то инициатива губернатора, - рассказывает Вячеслав Мокану. - Привозили знаменитых актеров, именитых режиссеров. Жаль, что в этом году так не будет.

Несмотря на печальное известие об отмене "Владимирской вишни", владимирские деятели культуры надеются на возрождение фестиваля в следующем году.

- Бог даст, фестиваль пройдет в следующем году, - говорит режиссер Вячеслав Мокану. - Очень бы хотелось. Но, что загадывать.