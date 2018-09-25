Владимир Сипягин выиграл выборы губернатора!

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-24T19:00:22+03:00

При этом во втором туре явка стала выше. В лидерах голосования — Меленковский район

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Эпопея, связанная с выборами губернатора Владимирской области, наконец-то, подходит к концу. Завершился второй тур госования на выборых губернатора Владимирской области. 24 сентября около 8 утра поступил последний протокол территориальной избирательной комиссии.

По предварительным данным, 57,03 процента набрал Владимир Сипягин, Светлана Орлова набрала 37,46 процента голосов избирателей. Таким образом, победителем второго тура губернаторских выборов во Владимирской области стал кандидат, выдвинутый политической партией «ЛДПР» Владимир Сипягин.

Как отметил глава облизбиркома Вадим Минаев, выборы прошли организовано. Явка, несмотря на тенденцию ее понижения на каждых повторных выборах, наоборот выросла. Почти на 5%. Всего на участки в воскресенье пришли 38,29% избирателей.

Самая низкая явка на этот раз в Александрове. А вот Меленковский район выбился в лидеры — бюллетени в урны опустили больше половины. О росте явки говорят и цифры по выездному голосованию. Здесь свой бюллетень с галочкой в урну опустили также больше людей — 42 тысячи человек против 41 тысячи в первом туре.

При этом, испорченных бюллетеней было меньше — 5,6 процентов против восьми в первом туре.

- Природу этого события нужно изучать отдельно, - озвучил Вадим Минаев. - Это такой своеобразный протест. Формат выражения протеста ниже, чем в первом туре, но для осознанного выбора цифра все равно высокая.

Официальная жалоба за второй тур выборов всего одна — от члена избирательной комиссии города Александрова. Там, по словам Минаева, есть «человек, который очень любит писать письма». Да и жалоба его касалась процедуры дня голосования, а срока ответа на его предыдущую жалобу. Просто отправил он ее именно в день выборов. Как отметил Вадим Минаев, обращений в 33-м регионе в сравнении с хабаровским краем было намного меньше.