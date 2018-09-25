2018-09-24T19:00:22+03:00
Общество

Вокруг Владимира создадут «зеленый щит»

На территории новой охраняемой зоны нельзя будет строить и пилить деревья
Ольга МАКАРОВА
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..Фото: Ольга МАКАРОВА
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Территория города, особенно любого областного центра для человека - каменные джунгли. Деревья рубят под застройку, газоны на землю укладывают привезенными рулонами, цветы сажают, в основном, в клумбы. Вокруг — новостройки да торговые центры. Во Владимире, конечно, с растительностью не так все плохо - тут и там озеленяют территории, превращают заросшие пустыри в парковые зоны и общественные пространства, но все равно с «оазисами» туго.

Чтобы улучшить экологию и не дать городу захватывать все больше лесов под новые высотки, вокруг Владимира решили создать «зеленый щит».

Общественная палата 33-го региона обсудила создание вокруг областного центра, а также частично внутри него, специальной охранной территории, которая сдержит активную застройку, а заодно защитить лесополосу от вырубки. Назвали ее «зеленый щит».

С такой инициативой выступили владимирские общественники. Уже в 44 регионах страны создание таких «зеленых щитов» уже одобрили. Теперь и наша область рассмотрела территории, которые могли бы в него войти.

На повестке дня — 43 земельных участка. Среди них — земли в новоприсоединенных микрорайонах, а также городские парки и некоторые общественные пространства. Например, как рассказала председатель общественной палаты Наталья Юдина, владимирцы, которые занимались благоустройством прудов, активно работают над тем, чтобы эти территории вошли в зону «зеленого щита».

- Эти зоны будут охраняться от застройки. Деревья, которые растут на зеленой зоне, нельзя будет вырубать, - рассказала Наталья Юдина. - Поэтому, например, активисты, которые делали все, чтобы благоустроили Соловьиный пруд, стараются, чтобы он вошел в список территорий «зеленого щита». Это обеспечит дополнительную защиту земель, помимо той, что обеспечивают сами люди.

При рассмотрении списка земель возникли юридические трудности. Например, парк «Дружба» уже имеет статус особо охраняемой территории. Поэтому включение этого объекта в "зеленый щит" приведет к несостыковкам в законодательстве. При нынешнем статусе в парках можно застроить 5% земель, в зоне «зеленых щитов» этого делать нельзя вовсе.

Все земли, которые планируют включить в зону, рассмотрели экологи, общественники, активисты различный организаций. Статус некоторых территорий активистам, которые сформировали список зон для «зеленого щита», рекомендовали уточнить. Другие же вынесут на обсуждения на общественных слушаниях. По планам, они состоятся 12 октября.

Итоговый проект передадут в Законодательное Собрание для утверждения.

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