Я уколов не боюсь и у «Глобуса» привьюсь!

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-24T19:00:22+03:00

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Эпидемия постуды уже накрыла жителей области, не за горами - грипп. Лучшее средство не заболеть им - вовремя привиться. И сентябрь для этого самый подходящий месяц.

Чтобы избежать очередей в поликлиниках, жителям предлагают сделать «волшебный» укол по дороге в магазин. Как и в прошлом году, возле гипермаркета «Глобус» будет работать мобильный пункт. Сделать там прививку может любой, главное, чтобы вам уже исполнилось восемнадцать лет. При себе нужно иметь паспорт и полис.

В прошлом году акция пользовалась большой популярностью. У гипермаркета привились 2100 жителей региона. В этом году вакцинация охватит порядка 630 тысяч человек - это 45 процентов населения области.

Напомним, что на смену вирусам гриппа «Гонконг» и «Бризбен» придут «Сингапур» и «Колорадо», а значит вакцина изменится сразу на два компонента. Во Владимирскую область уже поступило 98 тысяч доз вакцины «Совигрипп» для взрослых и 51 тысяча доз для детей и беременных.

Облздрав уверяет, что в этом году привиться от гриппа сможет почти каждый второй житель области. Специалисты уверяют - это поможет предотвратить развитие инфекции и избежать тяжелых осложнений.

Кстати, медики говорят, что грипп придет уже в самом начале зимы. Так что советуем не тянуть с прививкой.

КОНКРЕТНО

Прививочная кампания у «Глобуса» стартует 27 сентября и продлится до 28 октября. Мобильный пункт будет работать ежедневно с 10 до 17 часов, включая выходные.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Больше 56 тысяч человек уже сделали прививку от гриппа (данные по состоянию на 21 сентября)

СПРАВКА «КП»

Правила профилактики гриппа:

Сделайте прививку против гриппа до начала эпидемического сезона.

Как можно меньше находитесь в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте.

Пользуйтесь маской в местах скопления людей.

Избегайте тесных контактов с людьми, которые чихают или кашляют.

Регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта.

Промывайте полость носа

Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь.

Регулярно делайте влажную уборку в помещении

Ешьте как можно больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон и др.).

Ешьте как можно больше блюд с добавлением чеснока и лука.

По рекомендации врача используйте препараты и средства, повышающие иммунитет.

В случае появления заболевших гриппом в семье или на работе — начинайте принимать противовирусные препараты