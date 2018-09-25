Я уколов не боюсь и у «Глобуса» привьюсь!
Эпидемия постуды уже накрыла жителей области, не за горами - грипп. Лучшее средство не заболеть им - вовремя привиться. И сентябрь для этого самый подходящий месяц.
Чтобы избежать очередей в поликлиниках, жителям предлагают сделать «волшебный» укол по дороге в магазин. Как и в прошлом году, возле гипермаркета «Глобус» будет работать мобильный пункт. Сделать там прививку может любой, главное, чтобы вам уже исполнилось восемнадцать лет. При себе нужно иметь паспорт и полис.
В прошлом году акция пользовалась большой популярностью. У гипермаркета привились 2100 жителей региона. В этом году вакцинация охватит порядка 630 тысяч человек - это 45 процентов населения области.
Напомним, что на смену вирусам гриппа «Гонконг» и «Бризбен» придут «Сингапур» и «Колорадо», а значит вакцина изменится сразу на два компонента. Во Владимирскую область уже поступило 98 тысяч доз вакцины «Совигрипп» для взрослых и 51 тысяча доз для детей и беременных.
Облздрав уверяет, что в этом году привиться от гриппа сможет почти каждый второй житель области. Специалисты уверяют - это поможет предотвратить развитие инфекции и избежать тяжелых осложнений.
Кстати, медики говорят, что грипп придет уже в самом начале зимы. Так что советуем не тянуть с прививкой.
КОНКРЕТНО
Прививочная кампания у «Глобуса» стартует 27 сентября и продлится до 28 октября. Мобильный пункт будет работать ежедневно с 10 до 17 часов, включая выходные.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Больше 56 тысяч человек уже сделали прививку от гриппа (данные по состоянию на 21 сентября)
СПРАВКА «КП»
Правила профилактики гриппа:
Сделайте прививку против гриппа до начала эпидемического сезона.
Как можно меньше находитесь в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте.
Пользуйтесь маской в местах скопления людей.
Избегайте тесных контактов с людьми, которые чихают или кашляют.
Регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта.
Промывайте полость носа
Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь.
Регулярно делайте влажную уборку в помещении
Ешьте как можно больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон и др.).
Ешьте как можно больше блюд с добавлением чеснока и лука.
По рекомендации врача используйте препараты и средства, повышающие иммунитет.
В случае появления заболевших гриппом в семье или на работе — начинайте принимать противовирусные препараты