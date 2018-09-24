Избранный губернатор Владимирской области собирается сократить бюрократический аппарат

СЕГОДНЯ 18:33 2018-09-24T19:00:22+03:00

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24 сентября избранный губернатор Владимирской области Владимир Сипягин дал первую пресс-конференцию в новом статусе. Несмотря на то, что будущему главе региона еще предстоит решить массу организационных вопросов, уже сейчас вырисовывается стратегия его работы.

В частности, Владимир Сипягин заявил, что считает аппарат администрации области раздутым и предлагает возможным его сократить. Избранный губернатор считает, что можно сократить количество вице-губернаторов без потери их эффективности. Состав новой команды будущий глава региона не называет. Однако Владимир Сипягин заверил, что с персоналиями он уже определился.

В новой кадровой политике избранный губернатор решил ориентироваться на социальные лифты. Владимир Сипягин предлагает выдвинуть на руководящие должности работающих сейчас в администрации специалистов среднего звена.

- Подбор команды будет происходить по принципу профессионализма, - заявил Владимир Сипягин. - Это относится и к сотрудникам администрации области. Среди них есть много талантливых людей. Особенно в среднем звене.

Избранный губернатор планирует встречаться с прессой не менее одного раза в квартал. Вообще, ключевыми словами первой пресс-конференции Владимира Сипягина стали "открытость", "честность" и "скромность".

Кстати, о скромности. Владимир Сипягин заявил, что не будет жить в губернаторской резиденции в Юрьевце. Из зала сразу же посыпались предложения провести по ней экскурсию.

Спрашивали и об экономическом форуме. Владимир Сипягин предложил посмотреть на их эффективность и только потом решить, нужно ли его закрывать или проводить. Аудит ждет и крупные предприятия области.

Судя по высказываниям и манере общения, будущий губернатор будет проводить сдержанную политику, ориентируясь на мнение всех политических сил. Он протянул руку всем оппонентам и готов к сотрудничеству как с партией власти, так и с оппозицией.

СПРАВКА «КП»

Кто же такой Владимир Владимирович?

Вот что сам Сипягин пишет о себе на странице в социальной сети «Вконтакте»: «Все мои предки родом из Судогодского района. Я и сам считаю себя коренным жителем Владимирской области, хотя родился и жил первые два месяца в Харькове (в 1970 году — Авт.): мой отец, человек военный, служил там, куда его направляла Родина. После возвращения моих родителей на малую родину я учился в школе в Вязниках, а окончил её уже во Владимире, куда после службы в армии вернулся навсегда».

После армии Владимир Сипягин пробует себя в бизнесе, а затем решает уйти в политику. В 2012 году он начинает работу в ЛДПР. Избирается в Законодательное собрание. Причем занимает пост председателя комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии в Законодательном Собрании Владимирской области.

Владимир Сипягин имеет четырёх детей. Младшему ребёнку, сыну Дмитрию, четыре года.