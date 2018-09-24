Владимирская область после Светланы Орловой: что изменилось за 5 лет

СЕГОДНЯ 18:30 2018-09-24T19:00:22+03:00

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24 сентября Светлана Орлова провела первое рабочее совещание в статусе проигравшей выборы. Одета она была в фирменном стиле розовый пиджак и брюки. При этом выглядела Светлана Орлова расстроенной, с трудом скрывала досаду и с трудом же пыталась улыбаться. Она поблагодарила всех вице-губернаторов и директоров профильных департаментов за работу, сказала, что ей еще предстоит немного поработать, а потом все.

- Поздравляю Сипягина с победой, - добавила она. - Ему нужно учесть, что работа у губернатора непростая.

Владимир Сипягин, после того, как выборы утвердят в избиркоме, станет третьим губернатором Владимирской области. Светлана Орлова оставляет представителю ЛДПР неоднозначное хозяйство, а жителям по себе неоднозначную память. Но ясно одно, ее в регионе вряд ли забудут. Уж слишком яркий стиль руководства был у нынешнего губернатора.

Практически сразу, как только Орлову назначили в Кремле, она прибыла во Владимир. До выборов оставалось полгода, и она начала активно ездить по региону, встречаться с населением, ругать местные власти. Некоторых начальников она просто выгоняла с позором за то, что те либо не знали, что происходит в вверенных им областях, либо за то, что начинали спорить и доказывать свою правоту. Также быстро сменилась команда вице-губернаторов. Из прежней когорты осталось буквально один или два чиновника.

При этом Светлане Орловой удалось привлечь в регион серьезные федеральные деньги. На эти средства во Владимире достроили Лыбедскую магистраль. Трассу для разгрузки исторического центра города начали строить еще в 2007 году. А потом денег все не было. И лишь ресурса Орловой хватило на завершение глобального объекта.

Помимо этого Орлова сумела привлечь в регион крупные российские компании. «Газпром», РЖД, «Волгабас» начали реализовывать свои проекты в регионе именно при Орловой.

Однако были и просчеты. Например, Светлана Орлова активно продвигала в регионе идею газомоторных автобусов. При этом жители были от них не в восторге. Однако на маршрутах общественного транспорта они все равно сменили бензиновые. Также Светлана Орлова пыталась построить во Владимире аэропорт. Но идея, по сути, оказалась мертворожденной. Какое-то время в Питер летали самолеты. Но компания быстро обанкротилась. А аэропорт до сих пор простаивает.