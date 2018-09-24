Выборы губернатора Владимирской области глазами политологов

СЕГОДНЯ 12:00 2018-09-24T12:37:28+03:00

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Утром 24 сентября Владимирская область возможно проснулась с новым избранным губернатором. Возможно, так как результаты должен утвердить облизбирком.

Пока же победителем стал 48-летний экономист, формально еще действующий депутат Заксобрания Владимир Сипягин.

Что произошло за минувшие две с небольшим недели, почему проиграл политический тяжеловес Светлана Орлова и чего ждать дальше? На наша вопросы ответили политологи Дмитрий Петросян и Евгений Полковников.

1. Результаты выборов:

Дмитрий Петросян, социолог, гендиректор Среднерусского консалтингового центра:

- Результаты второго тура оказались более предсказуемыми. Удивил как раз первый тур. В обоих случаях было протестное движение. Очевидно, что авторитет губернатора был подорван, в первую очередь среди местных элит. Но в первом туре, социология не очень ярко прослеживалась, большинство рядовых избирателей не пришли на участки. Пришли как раз те, кто были настроены. Заметьте, Светлана Орлова во втором туре набрала примерно столько же голосов, что и в первом туре. Владимир Сипягин, в свою очередь, смог собрать остальные голоса.

Евгений Полковников, генеральный директор "Независимого агентства региональных исследований":

- Основная сенсация на выборах случилась в первом туре. Итоги второго тура была ожидаемы. Конечно, такого большого разброса между голосами в пользу одного из кандидатов не прогнозировали. Лично я ожидал меньшего. Вообще, любому представителю партии власти трудно конкурировать с кандидатом оппозиции один на один, поскольку есть федеральный тренд - усиливаются протестные настроения, от все большего числа людей идет негатив к нынешней власти. И любой кандидат от оппозиции в таких условиях находится в более выгодном положении и имеет преимущества.

2. Почему проиграла Светлана Орлова:

Дмитрий Петросян:

- Светлана Орлова не смогла выстроить отношения с жителями региона. Кроме того, сказалась плохо выстроенная работа центра с регионами.

Евгений Полковников:

- За последние две недели команда Светланы Орловой попыталась исправить ситуацию, это время прошло под знаком активности действующего губернатора но, на мой взгляд, что-то кардинально изменить за такой срок было трудно. Что касаемо политической карьеры Светланы Орловой после результатов второго тура, то, мне прогнозировать сложно, но, судя по ее энергии и желанию работать, она попытается остаться в политике, но уже не во Владимирской области. Может пройдет в федеральные структуры, может, даже вернется в Совет Федерации.

3. Чего ждать от Сипягина:

Дмитрий Петросян:

- Что ожидать от Сипягина, пока трудно предположить. Человек он в политике известный, но он не ожидал стать губернатором. С другой стороны, при демократии сменяемость власти - это всегда хорошо. Мы на своем примере увидели, что выборы — это не ожидание идеального богом данного политика, а выбор меньшего из двух зол. И важно научиться контролировать тех, кого выбрали. Боюсь я только одного, как бы под "влиянием магии власти" новый губернатор также не смог выстроить отношения с регионом, и получится ситуация, когда все будут ему просто служить.

Евгений Полковников:

- Многие испытывают некую обеспокоенность из-за того, что про избранного губернатора от партии «ЛДПР» Владимира Сипягина мало что известно. Но вокруг него создали одиозный образ. Мне же кажется, что он — человек, глубоко погруженный в политическую жизнь владимирской области, знающий ее проблемы, поэтому делать все будет постепенно и аккуратно. Я думаю, что история, когда к власти пришла Светлана Орлова, схватила шашку и начала ей махать, не повторится. К тому же, я считаю, что команда «варягов», которая работала с еще действующим губернатором, уйдет из региона. При этом, он, скорее всего, оставит ключевых сотрудников старой администрации, но сделает упор на местные кадры. Возможно, Сипягин пойдет по пути Николая Виноградова. Оба они — и Сипягин и Виноградов — не представители партии власти. И тот, и другой имеют образ хозяйственника-управленца, помимо этого Сипягин имеет хорошие связи внутри области и может формировать коалиционное правительство с приглашением людей не по партийному принципу, а приглашать наиболее уважаемых профессионалов в своих сферах.